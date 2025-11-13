[ZD SW 투데이] 아이티센씨티에스, AWS '생성형 AI 컴피턴시' 획득 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆아이티센씨티에스, AWS '생성형 AI 컴피턴시' 획득

아이티센씨티에스가 아마존웹서비스(AWS)로부터 최고 수준의 기술 전문 인증인 'AWS 생성형 AI 컴피턴시'를 획득했다. 이는 AWS의 핵심 생성형 AI 기술을 기반으로 고객 맞춤형 솔루션을 성공적으로 구축한 파트너를 대상으로 기술 심사와 고객 사례 평가를 통해 선정된다.

이번 인증 획득으로 아이티센씨티에스가 이미 확보하고 있던 'AI 컨설팅 자격'을 포함해 AI 전략 수립부터 고성능 인프라 구축까지 전 영역에 걸친 AWS에 대한 전문성을 공식적으로 공인받았다.

◆KINX, 11년 연속 ISMS 인증 획득

KINX가 11년 연속으로 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 획득했다. 이는 기업의 정보보호 정책 및 개인정보 처리·운영·보안 전반에 대한 심사를 거쳐 부여된다. KINX는 2014년 첫 인증 획득 이후 한 차례도 빠짐 없이 인증을 유지하고 있다.

(사진=KINX)

KINX는 올해 총 3개의 정보보호 인증을 새롭게 획득하며 보안 역량을 강화했다. 국제 정보보호 표준 'ISO/IEC 27001', 글로벌 데이터 보안 표준인증 'PCI DSS 4.0.1' 최고 등급에 이어 이번 ISMS 재인증까지 더하며 국내외 정보보호 기준을 모두 충족하는 종합 보안 체계를 공식적으로 인정받게 됐다.

◆S2W, 과기정통부 장관 표창 수상

S2W가 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 과학기술정보통신부 주최 '2026 AI-ICT 산업·기술전망 컨퍼런스'에서 ICT 기술 성과 확산의 공로를 인정받아 과기정통부 장관 표창을 수상했다.

앞서 S2W는 과기정통부 산하 정보통신기획평가원(IITP)의 지원 하에 2022년 4월부터 지난해 12월까지 '랜섬웨어 공격 근원지 식별 및 분석 기술 개발' 국가 과제를 수행했다. 이를 통해 랜섬웨어에 대한 다차원 분석으로 증거를 수집하고 취약점을 찾아 공격 인프라 및 공격자를 식별하는 기술을 개발했다.

◆베슬AI, '아소시오 디지털 서밋'서 스타트업 어워드 수상

베슬AI가 아소시오 디지털 서밋에서 스타트업 어워드 부문에 선정됐다. 이번 수상은 베슬AI가 개발한 AI 인프라 통합 플랫폼 '베슬'의 기술력과 글로벌 기업들의 AI 전환에 기여한 성과를 높이 평가받은 결과다.

베슬AI가 아소시오 디지털 서밋에서 스타트업 어워드 부문에 선정됐다. (사진=베슬AI)

베슬은 대규모언어모델(LLM)과 AI 에이전트 설계에 특화된 AI 클라우드를 제공하며 그래픽처리장치·신경망처리장치 자원 통합 관리, 머신러닝 운영관리 기반 모델 실행 자동화 및 확장성 확보 등 AI 개발·운영 전 과정을 하나의 워크플로우로 연결한다.

◆사이냅 문서뷰어 2025, 'SW 접근성' 인증 획득

사이냅소프트의 최신 솔루션 '사이냅 문서뷰어 2025'가 한국시각장애인연합회(KBU)와 한국디지털접근성진흥원(KDAA)으로부터 'SW 접근성(SA) 인증'을 획득했다. 이는 장애인이나 고령자 등 정보 접근 약자가 SW를 사용하는 데 있어 차별 없이 동등하게 접근하고 이용할 수 있음을 공인하는 제도다.

이번 인증 획득으로 사이냅 문서뷰어 2025는 스크린 리더 사용자 등 정보 접근 약자를 포함한 모든 사용자가 어떠한 웹 환경에서도 문서를 원활하게 열람할 수 있는 기술적 기반을 갖췄음을 공식적으로 입증받았다.

◆이스트에이드, AI 프로필 '미브' 영어·일본어 서비스 오픈

이스트에이드가 자사 AI 프로필 서비스 '미브'의 영어·일본어 버전을 새롭게 선보이며 본격적인 글로벌 시장 진출에 나선다. 미브는 셀카 한 장만 있으면 프로페셔널한 사진을 생성하는 AI 기반 서비스다.

미브의 영어·일본어 버전 구동 이미지 (사진=이스트에이드)

이번 영어·일본어 버전 출시를 통해 미브는 'K-스타일'을 핵심 테마로 K-헤어·메이크업, 서울 스트릿 패션, 전통 한복 등 한국적 감성을 세련되게 구현해 한국 감성을 세계로 전하는 AI 플랫폼으로 자리 잡는다는 목표다.

◆소셜 데이터 AI 분석 피처링, 일본 법인 설립

피처링이 일본 법인을 설립하고 글로벌 소셜 데이터 AI 분석 경쟁력 강화에 나선다. 피처링은 지난해 동명의 올인원 AI 인플루언서 마케팅 솔루션 '피처링'을 일본의 비즈니스 환경에 맞게 현지화한 '피처링 재팬'을 출시했다.

최근에는 도쿄도가 주관하는 해외 유망기업 지원사업 BDCT에 선정되며 현지 사업 인프라 구축과 파트너십 확대를 추진하고 있다. 이번 법인 설립을 계기로 성장하는 일본 인플루언서 마케팅 시장에 맞춰 디지털 마케팅 분야 에이전시와 안정적인 파트너십을 구축할 계획이다.