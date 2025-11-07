[ZD SW 투데이] 한국클라우드산업협회, 이달 'AI·클라우드 표준화 워크숍' 개최 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆한국클라우드산업협회, 이달 'AI·클라우드 표준화 워크숍' 개최

국내 클라우드와 AI 융합 기술의 표준화를 논의하기 위한 '2025년 AI·클라우드 표준화 워크숍'이 이달 20~21일 서울 신라스테이 구로에서 개최된다. 행사는 한국클라우드산업협회가 주관하고 올앳클라우드포럼이 주최하며 과학기술정보통신부와 한국정보통신기술협회(TTA)가 지원하는 ICT 표준화포럼 지원사업의 일환으로 추진된다.

협회는 이번 워크숍을 통해 산업계 주도의 AI·클라우드 융합 표준화 추진 체계를 구축하고 내년 출범 예정인 'AI·클라우드포럼'의 공식 기반을 마련할 계획이다. 기관 및 기업의 표준 담당자, 정책·R&D 실무자, 클라우드·SW 기업 관계자가 참석할 예정이다.

◆NIPA, 말레이시아서 한·아세안 AI 개발 창업 경진대회 개최

정보통신산업진흥원(NIPA)이 지난 4일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 한·아세안 AI 개발 창업 경진대회를 개최했다. 이번 행사는 '한·아세안 디지털 혁신 플래그십 프로젝트(KADIF)'의 일환으로 아세안 역내 AI 스타트업 생태계를 활성화하고 청년 디지털 기업가의 혁신 역량 강화를 목적으로 열렸다.

NIPA가 말레이시아에서 한·아세안 AI 개발 창업 경진대회를 개최했다.(사진=NIPA)

NIPA는 올해 한국과 아세안 10개국의 유망 AI 스타트업 22개 팀을 선발해 약 8주간의 창업 육성 프로그램을 운영하고 행사에서 창업 아이디어 경진대회를 개최했다. 참가 대상은 설립 7년 미만의 창업팀 또는 예비 창업자로, 선정된 22개 팀은 창업 육성 온라인 멘토링을 통해 역량을 강화하고 창업 아이디어 결선 무대에서 혁신적인 AI 솔루션을 발표했다.

◆한컴아카데미, 서울시 '새싹' 영등포캠퍼스 DX 1기 모집

한컴아카데미가 서울시와 서울경제진흥원(SBA)이 주최하는 '2025년 서울시 청년취업사관학교 새싹(SeSAC) 영등포캠퍼스 DX 1기' 운영기관으로 선정돼 생성형 AI 활용 오피스 엔지니어 취업 특화 부트캠프 교육생을 모집한다.

이번 과정은 서울시민을 대상으로 하는 실무형 취업 특화 교육 프로그램으로, 비전공자도 10주 만에 AI 기반 오피스 자동화 역량을 갖춘 실무형 인재로 성장할 수 있도록 구성됐다. 수료 후에는 실질적인 취업 연계 지원을 받을 수 있다.

◆핀플로우, 'AI 서밋 서울 2025'서 AI 플랫폼 공개

핀플로우가 오는 11~12일 서울 코엑스에서 열리는 'AI 서밋 서울 & 엑스포 2025'에 참가한다. 이번 행사에서 AI를 활용한 업무 효율화 및 마케팅 자동화를 위한 '핀플로우 AI 플랫폼'과 실제 적용 사례를 중심으로 소개할 예정이다.

(사진=핀플로우)

이번에 공개되는 핀플로우 AI 플랫폼은 사내의 PPT·PDF·이미지 등 방대한 자료를 AI가 자동 분석·구조화해 체계적인 지식 자산으로 전환하는 솔루션이다. 복잡한 검색 과정 없이도 필요한 정보를 즉시 확인할 수 있어 조직의 정보 활용성과 생산성을 동시에 향상시킨다.

◆스카이인텔리전스, 'AI 서밋 서울 2025' 참가

관련기사

스카이인텔리전스가 오는 10~11일 양일간 서울 코엑스에서 열리는 글로벌 AI 전시·컨퍼런스 'AI 서밋 서울 & 엑스포 2025'에 참가한다. 이번 행사에서 엔비디아 아이작심 기반으로 트레이닝된 자체 개발 로봇암 스캐너와 생성형 AI 기술을 통해 3D 콘텐츠 제작의 시간과 비용을 획기적으로 단축시키는 AIGC 자동화 솔루션 비쓰리를 선보인다.

또 한동균 크리에이티브 총괄 디렉터(CD)가 컨퍼런스 연사로 참여해 '3D AI로 혁신한 왜곡 없는 마케팅 콘텐츠의 대량 생성'을 주제로 발표를 진행한다. 한 총괄디렉터는 세계 최초 상업용 생성형 AI 콘텐츠 제작 자동화 플랫폼 비쓰리 개발 사례를 중심으로, 기존 디퓨전 모델의 한계를 넘어서는 3D AI 생성 패러다임의 진화 방향을 제시할 예정이다.