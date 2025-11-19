[ZD SW 투데이] 클라비, 중기부 '메인비즈' 인증 획득 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆클라비, 중기부 '메인비즈' 인증 획득

클라비가 중소벤처기업부의 경영혁신형 중소기업 '메인비즈' 인증을 획득했다. 메인비즈는 중기부가 주관하고 메인비즈협회가 경영 혁신 체계, 프로세스 고도화, 성과 관리의 지속가능성 등을 종합 평가해 부여하는 국가 인증이다.

클라비는 생성형 AI·클라우드 분야에서 축적한 기술 자산과 운영 체계를 기반으로 경영 표준화와 데이터 기반 의사결정 프로세스를 정착시켜 왔다. 특히 프로젝트·품질·보안 관리의 전사 표준 운영 절차를 확립하고 구독형 AI 서비스형 소프트웨어(SaaS) 사업 모델을 통해 고객 가치 창출 지표를 체계적으로 관리해 온 점이 높은 평가를 받았다.

◆한국인공지능산업협회, 내달 'AI 기술 표준화' 오픈 세미나 개최

한국인공지능산업협회가 다음 달 1일 양재 엘타워에서 'AI 기술 표준화 세미나 - 산업 현장의 수요와 대응'을 개최한다. 이번 세미나는 협회가 운영하는 지능정보기술포럼, 의약데이터표준화포럼(TTA ICT 표준화포럼) 주관으로 개최된다.

한국인공지능산업협회가 다음 달 1일 'AI 기술 표준화 세미나'를 개최한다. (사진=한국인공지능산업협회)

행사에서는 ▲AI 기본법 및 하위법령 소개 ▲산업 AI 분류코드 표준화 ▲AI와 의약데이터 표준화 ▲AI 시대의 저작권 등 AI 기술 표준화와 관련된 다양한 주제가 논의될 예정이다.

◆NIPA, '피지컬 AI 인터내셔널 포럼' 개최

정보통신산업진흥원(NIPA)가 오는 20일 코엑스 아셈볼룸에서 '피지컬 AI 인터내셔널 포럼 2025'를 개최한다. 한국형 피지컬 AI와 글로벌 제조 혁신의 미래를 주제로 개최되는 이번 포럼에서는 정책에서부터 기술, 산업 적용 사례 등을 전방위적으로 다룰 예정이다.

기조 발제자로는 데니스 홍 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 교수와 리 제이 메릴랜드대학교 교수 등 관련 분야 세계적 석학이 대거 참여해 최신 기술 동향과 제조 산업의 혁신 방안을 구체적인 사례와 함께 발표한다.

◆NIA, 공공데이터 활용 대회 수상팀 네트워킹 행사 진행

한국지능정보사회진흥원(NIA)과 행정안전부가 지난 18일 NIA 서울사무소에서 '공공데이터 활용 창업경진대회 수상기업 네트워킹 행사'를 개최했다. 이번 행사는 AI 기술과 공공데이터를 결합한 민간의 창의적 아이디어를 통해 새로운 데이터 기반 비즈니스 창출과 공공데이터 기반 민관 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

NIA가 공공데이터 활용 창업경진대회 수상기업 네트워킹 행사를 진행했다. (사진=NIA)

이번 네트워킹 행사에서는 실제 창업과 함께 기업 성장을 이어가고 있는 22개 수상기업이 참가해 공공데이터를 활용한 AI 융합 비즈니스 사례를 공유하고 기업 간 비즈니스 협력 관계 구축 방안 및 창업 과정에서 경험한 데이터 접근·활용상의 애로사항과 정부 지원정책 개선 방안 등을 심도 있게 논의했다.

◆AIC, 'SC25'서 AI 최적화 서버·스토리지 솔루션 선보여

AIC가 미국 세인트루이스에서 열린 '슈퍼컴퓨팅 2025(SC25)'에서 최신 서버 및 AI 스토리지 플랫폼을 선보이며 빠르게 성장하는 AI, 고성능컴퓨팅(HPC) 및 엔터프라이즈 워크로드를 위한 솔루션을 집중 소개했다.

AIC는 새로운 젠5 시스템, 파트너 통합 솔루션, 확장 가능한 이더넷 연결 용량을 지원하는 출시 예정 플랫폼 이더넷 JBOD를 선보였다. 또 행사 전시장 곳곳의 여러 파트너 부스에서 자사와의 협력 솔루션을 공개했다.

◆로민, NH농협은행 'NH오픈비즈니스데이' 최우수 혁신상 수상

로민이 NH농협은행의 오픈이노베이션 행사 '2025 NH오픈비즈니스데이'에서 최우수 혁신상을 수상했다. 이 행사는 NH오픈비즈니스허브를 통해 추진된 협업·실증 과제 가운데 우수 사례를 선정해 발표·시상하는 행사다.

로민이 NH오픈비즈니스데이 최우수 혁신상을 수상했다. (사진=로민)

이번 행사에서 로민은 NH농협은행과 함께 진행한 문서 AI 실증 과제로 대표 사례 발표와 시상을 동시에 진행했다. 로민은 비전언어모델(VLM) 기반 문서 AI 플랫폼인 '텍스트스코프 슈퍼노바'를 적용해 기존 AI OCR 대비 인식 성능을 끌어올리는 한편, 프롬프트 기반 설정과 소량 데이터 학습만으로 문서 데이터를 추출하는 방식을 선보였다.