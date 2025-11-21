이랜드월드, 천안 물류센터 화재 인근 주민·근로자에 무료 건강검진 지원

이랜드월드가 천안 물류센터 화재로 불안감을 겪는 인근 주민과 산업단지 근로자들을 위해 ‘무료 건강검진’ 지원에 나섰다.

21일 이랜드월드는 화재 인근 지역 건강 피해를 최소화하기 위해 오는 22일과 29일 주민 대상 건강검진을 진행하고, 평일 중 하루는 산업단지 종사자 검진을 실시한다고 밝혔다.

검진에는 방사선 촬영 장비를 갖춘 전문 의료차량이 투입되며, 의사 3명과 임상병리사·간호사 등 의료진이 배치된다. 건강 상담을 비롯해 폐 기능 검사, 폐 X-ray 촬영, 혈액·소변 검사 등 화재 현장 영향 우려가 큰 호흡기 계통 중심 정밀 검진이 이뤄진다.

이랜드 물류창고 화재 이틀 째인 16일 충남 천안 동남구 이랜드패션 물류센터 창고가 날이 밝으면서 화재 흔적이 고스란히 드러났다. 소방당국은 대응1단계를 유지한 채 화재 진압을 이어가고 있다. (사진=뉴스1)

검진 장소는 천안시 동남구 한양수자인에코시티 1단지 작은도서관이며, 천안시청·천안시보건소 협력 아래 아파트 입주민뿐 아니라 주변 주민도 참여할 수 있도록 안내가 진행되고 있다.

현장에는 사회복지법인 이랜드복지재단의 위기가정 긴급지원 프로그램 SOS 위고 천안 봉사단도 참여해 접수, 안내, 동선 관리 등을 지원한다. 재단은 기존 위기가정 지원 경험을 바탕으로 이번 화재 상황에서도 자발적인 지원활동을 이어가고 있다.

또한 회사는 화재 직후 비상대응 종합상황실을 가동해 현장 안정화, 내부 운영 점검, 피해 지원, 지자체 협력 등을 총괄하며 대응을 이어가고 있다. 천안시와 함께 피해 민원 접수 전용 창구를 운영하며 주민 불편을 최소화하는 데 주력 중이다.

이랜드월드 관계자는 “사고 인근 주민들의 건강과 안전을 최우선으로 두고 필요한 지원을 이어가고 있다”며 “사고 수습을 넘어 지역사회가 회복될 수 있도록 가용한 자원과 전문 인력을 아끼지 않겠다”고 말했다.