DAXA, 디지털자산시장 제도 동향 제3호 발간

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 “디지털자산시장 제도 동향 제3호(이하 ‘보고서’)”를 발간했다고 20일 밝혔다.

보고서는 크게 ‘해외 디지털자산시장 제도 포커스’와 ‘국내 디지털자산시장 제도 동향’으로 구성되어 있다.

이번 보고서에는 ‘미국 비트코인 현물 ETF 제도 분석(2)’과 함께 현재까지 발의된 디지털자산 관련 기본법안(민병덕·이강일·김재섭·최보윤)을 망라하여 비교분석한 내용이 담겨 있다.

DAXA, 디지털자산시장 제도동향 발간

해당 보고서는 DAXA 홈페이지의 “공지사항” 메뉴를 통해 확인할 수 있으며, 누구나 자유롭게 열람할 수 있다.

DAXA와 자본시장연구원의 공동 모임인 ‘디지털자산시장연구회’는 지난 9월 11일과 10월 16일 두 차례에 걸쳐 보고서를 발간한 바 있다.