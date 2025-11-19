비댁스, 서클 스테이블FX 및 파트너 스테이블코인 프로그램 참여

디지털자산 전문 기업 비댁스는 Arc 블록체인 기반으로 발행한 원화 스테이블코인 ‘KRW1’이 글로벌 금융 기술 기업 서클의 신규 프로그램인 스테이블FX 및 서클 파트너 스테이블코인 프로그램에 공식 참여한다고 19일 밝혔다.

이번 참여를 통해 비댁스는 Arc 생태계에서 원화를 대표하는 국내 최초 스테이블코인 발행사로서 글로벌 온체인 외환(FX) 시장의 혁신을 주도할 계획이다.

FX 시장은 세계 최대 규모를 자랑하지만, 여전히 복잡한 거래 구조와 느린 결제 주기, 선수금 계좌 등 전통적 금융 인프라에 의존하고 있다. 이에 따라 서클은 온체인 결제와 실물 경제를 연결하는 글로벌 레이어1 블록체인 ‘Arc’를 선보였으며, 실시간 결제와 정산이 가능한 생태계를 구축하고 있다.

비댁스는 Arc 블록체인 상에서 KRW1을 발행하고 있으며, 이번 프로그램 참여로 원화 기반 온체인 결제, 송금, 유동성 공급을 담당하는 핵심 파트너 역할을 수행하게 된다.

스테이블FX는 기관 투자를 위한 온체인 외환 거래 서비스로, 스테이블코인을 활용해 경쟁력 있는 환율 제공, 결제 리스크 감소, 실시간 청산 등의 기능을 제공한다. 현재는 Arc 테스트넷에서 운영 중이며, 내년 메인넷 출시와 함께 글로벌 기관 대상으로 본격적인 서비스 확장이 예정돼 있다. KRW1은 해당 플랫폼에서 원화 기반 유동성 공급 역할을 수행하게 되며, 이를 통해 글로벌 유동성 공급자 및 기관들이 실시간으로 원화를 거래할 수 있는 기반을 제공한다.

또한 비댁스는 서클의 서클 파트너 스테이블코인 프로그램에도 참여한다. 이 프로그램은 달러 외 지역 통화 기반의 스테이블코인을 Arc 생태계 내 핵심 파트너로 선정해 지원하는 것으로, 참여사는 서클 페이먼트 네트워크 및 스테이블FX와 직접 연동되며, USDC와의 상호운용성도 확보하게 된다.

이에 따라 KRW1은 글로벌 결제, 송금, 무역, 온체인 금융 활동 전반에 통합될 전망이며, 원화의 국제적 활용성이 크게 확대될 것으로 기대된다.

관련기사

비댁스 류홍열 대표는 “KRW1은 Arc 생태계에서 한국 원화를 대표하는 스테이블코인으로 자리잡고 있다”며 “서클의 스테이블FX 및 파트너 스테이블코인 프로그램 참여를 계기로 원화가 글로벌 온체인 외환 및 결제 시장에서 실질적인 역할을 수행하게 될 것”이라고 밝혔다.

비댁스는 향후 글로벌 기업, 핀테크, 금융기관 등과 협력을 확대해 KRW1 기반의 실시간 국경 간 결제·송금·외환(FX) 네트워크를 구축할 계획이다. 이를 통해 원화의 글로벌 온체인 확장성과 한국 디지털 금융 생태계의 경쟁력을 강화하는 데 집중할 방침이다.