더본코리아 점주들, 전가협 규탄..."5명 주장에 3천 점주 생계 흔들려"

더본코리아 가맹점주 150여 명이 전국가맹점주협의회를 향해 대표성 없는 5명의 주장으로 3천여 점주 매출과 생계가 위협 받고 있다며 집단 반발하고 나섰다. 이들은 전가협의 일방적 주장과 유튜버의 연계 의혹을 제기하며 허위 정보 유포를 중단하라고 요구했다.

19일 서울 서초구 전국가맹점주협의회 사무실 앞에서 진행된 집회 현장에는 빽다방·역전우동·홍콩반점·한신포차·연돈볼카츠·새마을식당 등 더본코리아 산하 주요 브랜드 점주들이 참석했다.

참석자들은 전가협이 소수 점주만을 대변하면서 더본코리아 전체 가맹점이 갑질 기업으로 매도되고, 이로 인해 매출 하락과 폐업 사례까지 나타났다고 주장했다.

홍콩반점 낙성대역점을 운영한다는 김주일 홍콩반점 점주협의회장은 “전가협 소속 중 더본코리아를 신고한 점주는 단 5명뿐인데, 이들이 전체를 대표하듯 행동하며 여론몰이를 하고 있다”며 “실제 타격은 생업을 지키는 3천 점주에게 돌아오고 있다”고 말했다.

더본코리아 점주들이 전가협을 규탄하는 집회를 진행하고 있다

이날 홍콩반점 파주문산점을 운영한다는 점주 모기범 씨는 삭발 시위를 감행하며 항의 의지를 드러냈다. 그는 외식업에 20년 넘게 종사했고 홍콩반점을 4년째 운영 중이라며 “전가협이 너무 한쪽 편에 서서 사실을 왜곡하고 다른 점주들을 공격해서 선량한 점주들까지 매출이 떨어지는 피해를 보고 있다”고 말했다.

홍콩반점 점주 모기범 씨가 삭발 시위를 진행하는 모습

이어 “악의적인 의도가 분명하다고 느낄 정도로 점주들의 생계를 흔들고 있다”며 “앞으로도 전가협이 점주 생계를 위협하는 행동이 있으면 강력하게 대응하겠다”고 밝혔다.

집회 중간, 전가협 정종열 자문위원장이 사무실에서 내려와 “대표단 몇 분이라도 함께 올라가 대화를 하자”고 제안했지만 점주들은 “대화는 공개적으로 이뤄져야 한다”며 제안을 거부했다. 정 위원장은 “전가협의 공식 입장을 곧 밝히겠다”며 현장을 떠났다.

전가협 정종열 자문위원장이 더본코리아 점주들과 대화를 시도하고 있다

이날 집회에는 예산상설시장 상인들도 동참했다. 이들은 “전가협과 관련된 인물의 허위 제보와 악성 콘텐츠로 시장 매출이 급격히 떨어졌다”며 “실제 상인들의 피해가 커지고 있다”고 주장했다.

김 협의회장은 “3천 명에 달하는 점주가 장사로 생계를 이어가고 있는데, 전가협의 왜곡된 주장 때문에 선량한 점주들이 피해를 보고 있다”며 “이 사안은 특정 점포의 문제가 아니라 전체 점주의 문제라는 점을 분명히 알아야 한다”고 강조했다.