스파크랩파트너스-포항연합기술지주, 경북권 창업·투자 생태계 키운다

벤처캐피탈(VC) 스파크랩파트너스(대표 김호민)가 포항연합기술지주와 경상북도 지역의 창업 및 투자 생태계 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

스파크랩파트너스는 경북권 창업 인프라 고도화를 목표로 지난 9월 포항시 한동대학교 내 지사를 개소한 데 이어, 실질적인 투자 및 육성 네트워크를 강화하기 위한 후속 조치로 이번 협약을 추진했다.

포항연합기술지주는 한동대학교를 포함한 포항 지역 대학과 포항테크노파크가 공동으로 설립한 산학연협력기술지주회사이자 공공형 액셀러레이터다. 스파크랩파트너스와 협약을 통해 대학 연구 성과, 공공기관 인프라에 민간 투자기관 역량까지 결합한 스타트업 통합 지원 체계를 갖추게 됐다.

스파크랩파트너스, 포항연합기술지주와 업무 협약 체결

협약에 따라 양 기관은 ▲창업기업 지역 유치 및 투자 활성화 ▲후속 투자 연계 ▲글로벌 진출 지원 ▲교원·청년 창업 프로그램 공동 기획 등을 추진한다. 또 각 기관의 자문단과 글로벌 네트워크를 기반으로 경북권 스타트업의 기술력과 시장 경쟁력을 높이기 위한 공동 플랫폼도 구축할 계획이다.

스파크랩파트너스는 이번 협약을 기점으로 포항연합기술지주와의 협업 범위를 점진적으로 확대, 향후 결성될 경북 지역펀드 및 포항글로벌기업혁신파크, 임상전문특화병원 프로젝트 등과 연계한 AI·바이오 분야 창업 생태계 조성에도 나설 방침이다.

김호민 스파크랩파트너스 대표는 “포항연합기술지주와 협약은 지역 기반 혁신과 글로벌 투자 역량을 융합하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “상호간의 긴밀한 협력으로 경북권 스타트업이 글로벌 시장에서 두각을 드러낼 수 있는 발판을 마련하겠다”고 말했다.