플레이위드-GS25, 신작 비행 슈팅 게임 '드래곤 플라이트2' 협업 이벤트

플레이위드코리아는 신작 비행 슈팅 게임 ‘드래곤 플라이트2’의 정식서비스를 앞두고, GS리테일이 운영하는 편의점 GS25와 협력한 특별한 컬래버 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 20일부터 다음 달 17일까지 진행되며, GS25에서 판매되는 대표 도시락 5종 세트와 함께 제공된다.

이번 이벤트에 참여하는 방법은 간단하다. GS25에서 판매되는 대표 도시락 5종 세트 중 선택해 구매한 후, 해당 제품에 포함된 쿠폰 번호를 입력하면, ‘드래곤 플라이트2’에서 사용할 수 있는 다양한 특별 보상 아이템을 즉시 획득할 수 있다. 이를 통해 유저들은 게임 내에서 더욱 풍성한 혜택을 누릴 수 있으며, 게임의 몰입감을 높이는 데 도움을 줄 예정이다.

또한 GS25 앱을 통한 스탬프 이벤트를 진행하여, 참여자 중 추첨을 통해 드래곤 플라이트2의 한정판 굿즈인 아크릴 스탠드, 아크릴 키링, 커피 쿠폰 등을 증정한다. 게임과 편의점 쇼핑의 즐거움을 동시에 만끽할 수 있는 이번 이벤트는 팬들에게 큰 호응을 얻을 것으로 예상된다.

오는 27일 정식 출시되는 ‘드래곤 플라이트2’는 전작의 게임성을 계승하면서도, 새로운 세계관과 개성 넘치는 미소녀 캐릭터들로 구성된 독특한 게임 세계를 선보인다. 플레이어는 각기 다른 캐릭터의 서사와 드래곤 수집을 통해 점차 발전하는 캐릭터와 함께, 더욱 깊이 있는 비행 슈팅의 재미를 경험할 수 있다.

해당 신작은 특화된 컨트롤 시스템이 특징으로, 플레이어는 손쉽게 비행을 조작하면서도 긴장감 넘치는 전투와 몰입감 있는 게임 플레이를 경험할 수 있다. 게임의 세계관과 캐릭터들이 유저들에게 감동적인 서사를 제공하며, 더욱 풍부한 스토리라인을 따라가게 만든다. ‘드래곤 플라이트2’는 플레이어가 직접 드래곤을 수집하고 강화를 통해 새로운 전략을 펼칠 수 있는 기회를 제공한다.

한편 이번 GS25와의 컬래버 이벤트는 유저들에게 실생활과 게임을 연결하는 특별한 경험을 선사할 것이다. 앞으로도 플레이위드코리아는 ‘드래곤 플라이트2’의 지속적인 콘텐츠 업데이트와 다양한 이벤트를 통해, 게임 팬들과의 소통을 더욱 강화해 나갈 계획이다.