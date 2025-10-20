플레이위드코리아, 신작 모바일 슈팅 '드래곤 플라이트2' 마케팅 본격

플레이위드코리아(대표 김학준)는 플레이위드게임즈가 개발 중인 신작 모바일 슈팅 게임 ‘드래곤 플라이트2’가 사전예약을 시작한 이후 약 일주일 만에 예약자 수가 20만명을 돌파했다고 20일 밝혔다.

회사 측은 전작 ‘드래곤 플라이트’의 명성을 잇는 정식 후속작으로 출시될 예정인 ‘드래곤 플라이트2’의 사전 예약과 동시에 마케팅 활동을 본격화했다고 설명했다.

특히 회사 측은 ‘드래곤 플라이트2’의 사전 예약 이후 게임의 대표 캐릭터를 활용한 이모티콘을 무료로 배포해, 유저들의 소장 욕구를 자극하고 있다. 해당 이모티콘은 공식 SNS에서 다운로드 후 활용 가능하며, 귀여운 디자인과 독특한 표현으로 일상 속 소통에 재미를 더하고 있다.

또한 공식 캐릭터 굿즈도 공개했다. 게임에 등장하는 인기 캐릭터들을 기반으로 한 피규어, 아크릴 스탠드 등 다양한 굿즈가 준비되어 있으며, 추첨을 통해 사전 예약자 및 SNS 참여 유저들 에게 특별한 선물 증정 이벤트도 함께 진행 중이다.

이번에 함께 공개된 인게임 스크린샷에서는 더욱 업그레이드된 그래픽과 직관적인 UI, 박진감 넘치는 전투 장면이 담겨 있어 유저들의 기대감을 한층 높이고 있다. 전작의 감성을 유지하면서도 현대적인 감각으로 재해석한 디자인은 ‘뉴트로 감성’을 자극하고 있다.

이어 다음 달 부산에서 열리는 ‘지스타 2025’에서 코스프레 쇼를 선보일 예정이다. 인기 코스튬 플레이어들과 협업해 드래곤 플라이트2의 주요 캐릭터를 현실로 불러올 이번 쇼는 게임 팬들과 참관객 모두를 위한 특별한 즐길 거리가 될 것으로 기대된다.

한편, 플레이위드코리아는 정식 출시 전까지 게임 관련 신규 정보, 세계관 영상, 공식 홍보영상, 추가 마케팅 콘텐츠 등 다채로운 전개를 준비 중이다. 그리고 유저들과의 소통을 강화하며, 세계관을 점차 확장해 나간다는 계획이다.

‘드래곤 플라이트2’는 올 하반기 정식 출시를 목표로 하고 있으며, 사전 예약은 현재 공식 홈페이지 및 주요 앱 마켓을 통해 참여할 수 있다.