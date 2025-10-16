플레이위드코리아, 댄크랩 통해 '드래곤 플라이트 2' 공식 OST 첫 공개.

플레이위드코리아(대표 김학준)는 파트너사인 댄크랩이 신작 게임 '드래곤플라이트2'의 공식 OST를 공개했다고 16일 밝혔다.

이번 OST의 주인공은 게임 내 캐릭터 중 한 명인 '나리'. 게임 속에서 밝고 사랑스러운 성격의 아이돌로 등장하는 나리는 첫 디지털 싱글 타이틀 '뚝딱'을 통해 그 특유의 달콤한 목소리와 맑고 고운 고음으로 팬들의 마음을 사로잡고 있다.

OST '뚝딱'은 게임의 상큼하고 발랄한 분위기를 그대로 담아내며, 나리 캐릭터의 매력을 그대로 반영한 트랙으로, 게임 팬들에게 한층 더 몰입감 있는 경험을 선사한다. 특히, 나리 캐릭터는 게임 속에서 무대에서 빛나는 아이돌로 소개되어, 팬들에게는 그 목소리와 함께 또 다른 매력을 전달한다고 회사 측은 설명했다.

해당 OST는 3대 음원차트 멜론(Melon), 지니뮤직(Genie), 플로(FLO) 등에서 감상할 수 있다. 또한, 게임 내 캐릭터들이 노래와 함께 팬들에게 전달하는 감동과 에너지를 통해 게임과 음악을 동시에 즐길 수 있는 기회를 제공한다.

댄크랩은 이번 OST 발표를 통해 그간 축적해온 음악 콘텐츠 개발 역량을 입증하며, 게임과 음악을 아우르는 엔터테인먼트 산업에 본격적으로 발을 들여놓았다. 댄크랩은 지난 7월, ㈜케이엠차트와 전략적 업무 협업을 체결하고, 더 많은 음악 콘텐츠와 관련 프로젝트들을 준비하고 있다.

이에 대해 댄크랩 다니엘 김 총괄은 "드래곤플라이트2의 공식 OST는 단순한 게임의 음악을 넘어, 게임과 음악의 경계를 허물고 새로운 경험을 선사하고자 하는 도전의 일환으로 앞으로도 더 많은 프로젝트를 통해 팬들에게 놀라운 경험을 제공할 계획"이라고 전했다.