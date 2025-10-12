플레이위드, 신작 게임 '드래곤 플라이트2' 사전 예약 D-1

신작 게임 '드래곤 플라이트2'의 사전 예약이 임박한 것으로 확인됐다.

12일 플레이위드코리아(대표 김학준)에 따르면 플레이위드게임즈가 개발 중인 모바일 슈팅 게임 '드래곤 플라이트2'의 출시 전 사전 예약이 하루 앞으로 다가왔다.

'드래곤 플라이트2'는 라인게임즈 주식회사(공동대표 박성민, 조동현)의 인기작 '드래곤 플라이트'의 정통 후속작으로, 원작의 핵심 게임성을 계승하면서도 새로운 세계관과 캐릭터를 추가해 콘텐츠를 대폭 확장한 모바일 비행 슈팅 게임이다.

특히 이 게임은 서브컬처 감성을 반영한 매력적인 미소녀 캐릭터들을 전면에 내세워, 기존 팬들에게는 익숙한 재미를, 신규 이용자에게는 색다른 즐거움을 동시에 선사할 것으로 보여 기대를 모으고 있다.

회사 측은 '드래곤 플라이트2'에는 음성과 음악을 중심으로 한 고퀄리티 연출을 더했다고 설명했다. 유명 성우가 게임의 몰입감을 높이는데 힘을 보태기도 했다.

세부 내용을 보면 총 8명의 실력파 성우가 주요 캐릭터 목소리를 담당하며, 일부 성우는 복수 캐릭터를 연기한다. 이보희, 차영희, 이눈솔, 이미연, 권선영 등 국내 인기 성우들이 대거 참여해 게임의 주요 캐릭터들을 연기할 예정이다. 대표적으로 아리아 역에는 이보희, 페이와 아델린 역에는 차영희, 세라피나와 얀 역에는 이눈솔, 히아신스 역에는 이미연, 레나와 엘라 역에는 권선영이 각각 목소리를 더한다.

플레이위드코리아는 내일(13일)부터 브랜드 사이트와 공식 커뮤니티 채널을 통해 사전 예약을 진행할 예정이며, 이와 함께 다양한 보상, 콘텐츠, 마케팅 활동도 순차적으로 공개할 계획이다.

더불어 '드래곤 플라이트2'는 연내 정식 출시를 목표로 한다.