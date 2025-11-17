미래와 소프트웨어, 다음달 13일 울산대서 '2025 AI 트렌드 특강' 개최

다음 달 13일 시스원의 재단법인 미래와 소프트웨어가 울산대에서 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 현직자와 함께 지역 대학생과 청년들에게 실질적인 커리어 인사이트를 전달한다.

재단법인 미래와 소프트웨어는 '2025 AI 트렌드 특강'을 울산대에 개최한다고 17일 밝혔다

미래와 소프트웨어가 주최하고 이티에듀, 에듀플러스가 주관하는 이번 행사는 울산지역 대학생과 취업준비생, 이직준비자, 현직자를 대상으로 진행된다. 시스원, 울산대, 울산대 SW중심대학사업단, 울산창조경제혁신센터, 울산정보산업진흥원 등이 후원한다.

2025 AI 트렌드 특강_울산지역 포스터(이미지=시스원)

이번 행사는 조만간 본격화될 AX 시대에 필요한 실무형 인재 수요에 대응하기 위해 기획됐다. 인공지능(AI)과 소프트웨어(SW) 분야의 최신 트렌드를 공유하고, 지역 청년층이 성장할 수 있는 기반을 마련하는 것이 목표다.

첫 강연은 김상균 경희대 교수가 맡는다. 김 교수는 'AI & 메타버스 시대, 개발자로 산다는 것'을 주제로 AI와 메타버스가 교차하는 환경에서 개발자가 고민해야 할 진로 전략과 IT 산업 변화 방향을 짚어줄 예정이다.

현직자가 직접 참여하는 토크콘서트 세션도 마련된다. AI 반도체 시장을 선도하는 퓨리오사AI에서 활동 중인 이준원 이사와 스마트 인프라, 융합 IT 기술을 담당하는 한화시스템 ICT의 이동운 프로가 연사로 나선다.

두 연사는 실무 경험과 커리어 전환 과정, 기술 트렌드를 바탕으로 현업에서 체감하는 변화와 필요한 역량을 소개하고, 참가자들이 향후 진로를 설계하는 데 도움을 줄 계획이다.

지난 7일 부산대에서 진행된 선행 특강에서는 AI 산업 흐름을 이해하려는 대학생과 커리어 방향을 고민하는 취업준비생들의 질문이 이어졌다. 김 교수와 퓨리오사AI 현직자의 강연이 끝난 뒤에는 별도 Q&A 시간이 길게 진행될 정도로 호응이 컸다. 울산대 특강은 이 같은 관심을 바탕으로, 지역 청년과 취업준비생에게 보다 구체적이고 실질적인 커리어 인사이트를 제공하는 데 초점을 맞춘다.

현장에서는 특강과 함께 2026년 시스원 공채부스도 함께 운영된다. 개발, TA, AI, 엔지니어 등 부서별 채용 정보를 안내하고, 실제 현업에서 근무 중인 선배들이 직접 IT·SW·AI 분야 채용과 진로 상담에 나선다.