시스원-아란타, 공공조달사업 총판 협력…원격 통제 솔루션 판로 넓힌다

시스원(대표 이상훈·서일종)이 아란타와 손잡고 공공조달사업 총판 업무를 본격화한다. 이번 협력으로 양사는 공공 IT 시장에서 안정적 판로를 확보하고 동반 성장을 모색할 방침이다.

시스원은 서울 강서구 마곡 사옥에서 아란타와 공공조달사업 총판 업무 협약식을 가졌다고 23일 밝혔다. 협약에 따라 시스원은 아란타의 대표 제품인 '위즈헬퍼원' 총판을 맡는다.

위즈헬퍼원은 외부에서 원격 접속을 통한 시스템 장애 대응 시 이를 통제하는 용역통제시스템으로 보안성과 운영 안정성을 동시에 강화한 솔루션이다.

아란타 박미연 부사장(왼쪽)과 시스원 김영주 부사장 (이미지=시스원)

최신 버전인 v3.0은 국가 정보보안 기본지침을 준수하고 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 '정보보호제품 신속확인서' 인증을 받았다. 전 구간 접속통제와 이력 관리 기능을 기반으로 유지보수 및 장애 대응 업무에서 높은 보안성을 제공한다.

시스원은 이번 협약을 통해 기존 주력 분야인 시스템 통합 구축과 통합 유지보수 사업에 더해 온라인 용역통제 솔루션까지 사업 영역을 확대하게 됐다. 아란타 역시 안정적인 공공시장 판로를 확보함으로써 시장 내 입지를 강화할 것으로 기대된다.

시스원 김영주 부사장은 "아란타의 우수한 기술력과 시스원의 방대한 시스템 구축 경험이 결합해 공공조달 시장에서 새로운 가치를 창출할 것"이라며 "고객에게 한층 강화된 서비스와 신뢰를 제공하겠다"고 말했다.