웨스턴디지털, SC25서 AI·HPC 위한 스토리지 공개

웨스턴디지털이 16일(현지시간)부터 21일까지 미국 미주리 주 세인트루이스에서 열리는 컨퍼런스 '슈퍼컴퓨팅 2025'(SC25)에 참가해 AI와 고성능컴퓨팅(HPC) 환경을 겨냥한 솔루션을 공개한다고 밝혔다.
웨스턴디지털은 SC25 기간 중 피크AIO 등 AI 인프라 기업과 협력해 스토리지와 컴퓨팅 리소스를 분리해 확장할 수 있는 NVMe-oF 아키텍처를 시연한다.
이 아키텍처는 실제 환경에서 스토리지와 컴퓨팅 계층을 분리해 GPU 활용률을 높이고 AI 모델 개발·배포 및 분석은 물론 HPC 애플리케이션 전반의 처리 속도를 크게 향상시킨다.
또 SMR 저장기술 기반으로 파일 시스템 최적화를 통해 다양한 조직이 테라바이트(TB)당 전력 소비를 줄이면서 더 높은 저장 밀도를 구현할 수 있는 솔루션도 공개한다.
웨스턴디지털은 이를 구현하기 위해 릴 스토리지, 스위스 볼트와 협력해 SMR의 순차 쓰기 성능을 최대한 활용하면서 호스트 시스템의 운영 요구사항을 효율적으로 관리할 수 있는 소프트웨어를 공동 개발했다.
웨스턴디지털 울트라스타 데이터60/데이터102 JBOD는 32TB 울트라SMR 하드디스크 드라이브와 소프트웨어 솔루션을 조합해 연구기관 및 대학, 중견기업 등이 AI, HPC, 연구 워크로드에서 엑사바이트(EB)급 데이터 분석을 보다 효율적이고 지속가능한 방식으로 수행할 수 있도록 지원한다.
에이수스, 릴 스토리지, 오픈E, 솔리다임, 스위스 볼트, 파이슨, 샌디스크 등 파트너와 구성한 오픈 컴포저블 컴패터빌리티 랩(OCCL) 생태계도 전시한다.
OCCL은 벤더 중립적인 검증 환경에서 실제 고객 환경을 시뮬레이션함으로써 통합 리스크를 줄이고, 고객이 특정 벤더 구조에 얽매이지 않고 스토리지와 컴퓨팅을 독립적으로 확장할 수 있는 유연성을 제공한다.
커트 챈 웨스턴디지털 플랫폼사업부 부사장 겸 총괄은 "웨스턴디지털은 SMR 기술의 확산부터 OCCL 생태계 확장에 이르기까지, 우리는 오늘날의 AI 인프라 수요를 충족하는 데 그치지 않고 미래의 초대형 컴퓨팅 환경을 위한 기반을 설계해 나가고 있다"고 밝혔다.