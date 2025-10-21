웨스턴디지털, 미국 미네소타주에 새 연구소 설립

웨스턴디지털은 21일 AI 애플리케이션 확산으로 급증하는 스토리지 수요에 대응하기 위해 미국 미네소타 주 로체스터에 신규 시스템 통합 및 테스트(SIT) 연구소를 열었다고 밝혔다.

SIT 연구소는 2천400평방미터 규모 시설로 연구개발과 검증, 양산 그리고 제품 수명 종료 단계에 이르기까지 모든 과정에 걸쳐 엔지니어와 주요 고객이 협력하는 대규모 전용 허브로 운영된다.

미국 미네소타 주 로체스터 소재 웨스턴디지털 시스템 통합 및 테스트 연구소. (사진=웨스턴디지털)

이 연구소는 실제 데이터센터 환경과 유사한 테스트 인프라를 구축해 고객의 요구에 맞는 첨단 스토리지 솔루션을 신속하고 안정적으로 제공한다.

제품 개발 계획과 단계별 지원, 신제품의 하드웨어/소프트웨어 테스트, 제품 인증과 고객 피드백 대응, 제품 수명주기 전반에 대한 엔지니어링 지원을 수행한다.

관련기사

아흐메드 시하브 웨스턴디지털 최고제품책임자는 "현재 클라우드 데이터의 약 80%가 HDD에 저장되어 있으며, 이는 데이터의 수집과 가공, 보존, 장기 접근성을 가능하게 하는 핵심 요소로 대규모 환경에서도 최고의 스토리지 효율을 제공함으로써 AI 시대를 가능하게 한다"고 설명했다.

이어 "이번 SIT 연구소 개소는 AI와 클라우드 인프라의 현재와 미래를 고객과 함께 만들어 나가겠다는 웨스턴디지털의 의지를 보여주는 상징적인 투자"라고 덧붙였다.