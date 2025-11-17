파이브가이즈, 여주 프리미엄 아울렛에 9호점 연다

햄버거 프랜차이즈 파이브가이즈를 운영하는 에프지코리아가 17일 경기도 여주 신세계사이먼 여주 프리미엄 아울렛에 국내 9번째 매장을 연다고 밝혔다.

이번 매장은 브랜드 최초로 수도권 도심을 벗어난 교외형 상권에 문을 연 매장으로, 아울렛 WEST 분수광장 인근에 자리한다. 매장 규모는 약 390㎡(118평), 좌석은 112석이며 운영 시간은 월~목 오전 10시 30분~오후 8시 30분, 금~일 오후 9시까지다.

오픈을 기념해 다양한 경품 행사도 진행한다. 17일부터 23일까지 버거·핫도그·샌드위치 메뉴를 구매한 고객에게 스크래치 쿠폰을 제공하며, 추첨을 통해 파이브가이즈 기프트 카드, 신세계 상품권, 한정판 블록 등을 증정한다. 특별상 1명에게는 ‘파이브가이즈 여주점 1년 무료 이용권’이 제공된다.

파이브가이즈 여주 9호점 매장 전경. (사진=한화갤러리아)

또 22일과 23일에는 방문객 누구나 참여할 수 있는 룰렛 이벤트를 운영해 아울렛 내에서 사용할 수 있는 쿠폰과 브랜드 굿즈 등을 제공한다.

에프지코리아 관계자는 “관광·쇼핑 수요가 높은 교외형 상권에 진출해 고객 접점을 넓힐 수 있을 것으로 기대한다”며 “여주를 찾는 방문객에게 브랜드 경험을 확대하겠다”고 말했다.