세라젬 '셀트론 순환 체어', 굿디자인 코리아 특허청장상 수상

세라젬이 혈액 순환 개선 의료기기 '셀트론 순환 체어’로 2025 굿디자인(GD) 코리아 특허청장상(동상)을 수상했다고 17일 밝혔다.

세라젬의 혈액 순환 개선 의료기기 ‘셀트론 순환 체어’가 2025 굿디자인 코리아 특허청장상을 수상했다.(사진=세라젬)

굿디자인 코리아는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 디자인 시상제도로, 우수한 디자인 제품을 선정해 산업 경쟁력 강화와 국민 생활 향상에 기여하고 있다.

이번 수상작인 셀트론 순환 체어는 세라젬의 디자인 모토인 '심플 퍼펙션'을 구현하여 일상 공간에서 자연스럽게 어우러지는 심미성과 의료기기의 기능성이 완벽하게 결합된 제품이다.

특히 디자인 측면에서 '속삭이는 휴식' 컨셉을 바탕으로 헬스테리어 트렌드를 반영해 기존 의료기기의 차갑고 기계적인 이미지를 완전히 벗어난 점, 모듈형 설계 등을 통해 환경 영향을 최소화한 점이 높이 평가됐다.

관련기사

셀트론 순환 체어는 두 개의 전극 패드를 이용해 전기적 위치 에너지를 발생시키고, 고도화된 전위 기술을 적용해 전신의 혈액 순환을 효과적으로 돕는 가정용 의료기기다. 국내 식약처에서 혈액순환 개선과 근육통 완화의 두 가지 사용목적을 인증받았다. 최대 60도까지 올라가는 온열 기술로 등·허리·엉덩이 등 주요 부위의 열 전달 효과를 강화해 신체 내 혈류량을 증가시키고, 근육 통증 완화와 함께 따뜻한 휴식을 제공한다.

세라젬 관계자는 "셀트론 순환 체어는 의료기기 기술력을 기반으로 하되 불필요한 장식을 덜어내고 본질에 집중한 심플 퍼펙션 콘셉트를 적용해, 인테리어와 조화를 이루는 오브제형 디자인을 구현했다”며 “앞으로도 일상 속 건강한 습관 형성에 기여하는 7-케어 솔루션을 기반으로 기능성과 디자인을 모두 고려한 헬스케어 제품들을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.