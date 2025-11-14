세라젬, 프로골퍼 황유민 신규 TV 광고 온에어

세라젬은 브랜드 앰배서더인 황유민(22, 롯데) 프로골퍼의 신규 TV 광고가 14일부터 송출된다고 밝혔다.

2024년 4월부터 세라젬의 브랜드 앰배서더로 활동중인 황유민 프로는 올해 한국·미국·대만 투어에서 3승을 거두며 통산 5승을 달성했다. 이에 세계 랭킹 29위까지 상승했다. KLPGA 투어 선수 중 유일하게 30위 내 진입에 성공한 기록이다. 내년 LPGA 데뷔를 준비 중인 황유민 프로의 최상의 컨디션 유지와 체계적인 회복 루틴이 세라젬이 추구하는 헬스케어 철학과 부합해 이번 TV광고가 기획됐다.

세라젬 앰배서더 황유민 프로 신규 TV 광고.(사진=세라젬)

해당 TV 광고에는 황유민 프로의 거침없는 경기력과 강인한 에너지 그리고 일상 속 회복하는 순간을 함께 담아냈다. 이를 통해 세라젬은 ‘새로운 차원의 휴식이 승리를 완성한다’는 브랜드 메시지를 중심으로 소비자의 건강한 일상을 함께하는 헬스케어 브랜드로서 가치를 전달했다.

세라젬은 27년간 축적한 노하우와 의료기기 기술력이 담긴 척추 관리 의료기기 '마스터 V 컬렉션'을 비롯해 운동, 휴식, 뷰티, 순환, 에너지, 정신 등 7가지 건강습관 영역을 아우르는 토탈 헬스케어 솔루션을 선보이고 있다. 이를 통해 소비자들이 일상 속에서 자연스럽게 건강 습관과 회복 루틴을 실천할 수 있도록 제안한다.

세라젬 관계자는 "황유민 선수가 올해 보여준 성과는 특유의 거침없는 경기력과 균형 잡힌 회복력을 잘 보여준다”며 “이번 TVC는 황유민 프로의 강인한 매력과 ‘새로운 차원의 휴식이 승리를 완성한다’는 메시지를 중심으로 세라젬의 헬스케어 가치와 프로의 건강 관리 철학이 만나 만들어내는 시너지를 담았다”고 말했다.

한편, 세라젬은 2021년부터 한국프로골프협회(KPGA)와 5년 연속 공식 후원 협약을 체결하며 국내 골프 산업의 성장을 함께해왔다. KPGA 투어, KPGA 챌린지투어, KPGA 챔피언스투어 등 다수 대회를 후원하며 골프 문화 확산과 스포츠 발전에 기여하고 있다.