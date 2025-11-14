조현상 HS효성 부회장, 벤츠 회장 만나 車 소재 협력 논의

메르세데스-벤츠가 HS효성과 모빌리티 협력을 한층 더 강화한다.

HS효성은 지난 13일 조현상 HS효성 부회장이 서울 강남 압구정에 위치한 ‘마이바흐 브랜드센터 서울’에서 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)를 만나 미래 비즈니스 협력 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

이번 만남에는 조 부회장을 비롯해 노기수 HS효성종합기술원장, 안성훈 HS효성 대표, 노재봉 HS효성더클래스 대표, 옌스 쿠나스 메르세데스-벤츠 그룹 AG승용부문 세일즈 총괄, 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표 등 양사 주요 임원들이 함께 했다.

조현상 HS효성 부회장(오른쪽)과 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 이사회 의장 겸 CEO (사진=HS효성)

조 부회장은 HS효성이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 배터리소재, 탄소섬유, 자동차 내장재, 에어백, 타이어코드 등 자동차 소재분야 밸류체인에서의 협력 강화에 대해 심도있게 의견을 교환했다.

HS효성 측은 이번 논의를 통해 메르세데스-벤츠와의 협력 영역도 한층 넓어질 것으로 기대된다고 전했다. 양사 임원들과 함께 한국 시장 성장 가능성과 마이바흐 브랜드의 차별화된 고객 경험을 논의하며, 향후 파트너십 강화와 한국 고객들을 위한 개인화된 리테일 전략 방향을 모색했다.

조 부회장은 “HS효성은 배터리소재, 탄소섬유, 자동차 내장재, 에어백, 타이어코드 등 자동차 핵심 소재 분야 글로벌 경쟁력을 기반으로 메르세데스-벤츠의 미래 전략에 기여함과 동시에 전략적 파트너로서의 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

또 “세계 최초 마이바흐 브랜드센터가 한국에 자리 잡은 것은 HS효성과 메르세데스-벤츠가 오랜 기간 쌓아온 신뢰와 긴밀한 협력의 결과”라며, “앞으로도 HS효성은 마이바흐 브랜드가 추구하는 궁극의 럭셔리 경험을 한국 고객이 가장 먼저, 가장 완벽하게 누릴 수 있도록 글로벌 파트너로서의 역할과 책임을 다하겠다”고 말했다.

올라 칼레니우스 의장 겸 CEO 도 “HS효성과 메르세데스-벤츠 그룹은 기술을 기반으로 가치경영을 추구하는 면에서 닮아있어 인상적”이라며, “HS효성은 리테일 분야 뿐 아니라 탄소섬유, 내장재, 안전부품 등 핵심소재 분야 중요한 파트너로 최근 인수한 차세대 음극재 등 다양한 분야에서 협력을 강화해 나가자”고 밝혔다.

올라 칼레니우스 의장 겸 CEO는 HS효성의 탄소섬유, 차세대 음극재에 주목하고 있다며, 특히 전기차 소음 관리 핵심 제품인 자동차 내장재에도 깊은 관심을 표했다고 회사 측은 전했다.