벤츠 회장, 세계 첫 '마이바흐 센터' 방문…조현상 HS효성 부회장 동행

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠그룹 AG 이사회 의장(회장) 겸 최고경영자(CEO)가 13일 서울 강남구 압구정에 위치한 '마이바흐 브랜드센터 서울'을 방문해 HS효성과 협력 방안을 논의했다.

마이바흐 브랜드센터 서울은 메르세데스-벤츠 최상위 브랜드인 마이바흐의 철학과 가치를 구현한 전 세계 첫 전용 전시장·서비스센터다.

이번 방문에는 칼레니우스 회장을 비롯해 옌스 쿠나스 메르세데스-벤츠그룹 AG 승용부문 세일즈 총괄, 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠코리아 대표이사가 동행했다. 국내 주요 딜러사인 HS효성에서는 조현상 부회장, 안성훈 대표이사, 노재봉 HS효성더클래스 대표이사가 참석했다.

벤츠코리아와 HS효성은 프리미엄 고객을 위한 개인화된 리테일 경험을 강화하고 향후 비즈니스 협력 확대 방안을 논의했다.

칼레니우스 회장은 "세계 최초의 마이바흐 브랜드센터를 직접 방문해보니, 마이바흐 브랜드에 대한 깊은 애정이 공간 전반에 고스란히 녹아 있어 매우 인상적이었다"며 "한국 고객에게 더욱 특별하고 품격 있는 경험을 제공하겠다는 벤츠의 약속을 다시 확인한 자리였다"고 말했다.