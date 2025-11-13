르노코리아, 그랑콜레오스 4차 업데이트…기존차도 동일 제공

르노코리아가 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 그랑 콜레오스에 대한 4번째 무선 업데이트를 13일부터 실시한다고 밝혔다. 펌웨어 OTA(FOTA) 방식으로 진행하는 이번 업데이트를 통해 르노코리아는 기존 그랑 콜레오스 고객들에게 상품성이 더욱 강화된 커넥티비티 서비스 및 ADAS 기능을 제공할 계획이다.
르노코리아는 이번 4차 무선 업데이트를 통해 이전에 판매된 그랑 콜레오스 차량들에도 최근 출시된 2026년형 모델과 동일한 커넥티비티 서비스 업그레이드 사항을 반영할 예정이다.
오픈알(openR) 파노라마 스크린 바탕화면 내 공조장치 위젯 추가 등 UI(사용자 환경) 개선과 더불어 R:아케이드 게임 및 R∙beat 노래방 서비스가 새롭게 제공되며, 올 연말에 차량 내 앱스토어를 통해 업로드 예정인 뉴 갤러리 앱도 기존 모델에서 이용할 수 있게 된다.
ADAS 관련 상품성 강화도 함께 진행된다. 풀 오토 파킹 보조 기능 사용 시 외부에서 기능 작동을 인지할 수 있도록 비상등 자동 점멸 기능을 추가하고 차선 이탈 방지 보조 기능의 성능도 향상시켰다. 또 기존 고객들의 피드백을 반영한 다양한 상품성 개선 사항들이 이번 무선 업데이트에 포함됐다.
이번 FOTA 업데이트는 별도 정비소를 방문할 필요 없이 이날부터 무선으로 진행되며, 업데이트 대상 차량에 순차적으로 알림이 표시될 예정이다. 알림이 표시된 차량은 차량 시동을 끈 뒤 시작 버튼을 터치하면 바로 업데이트가 진행되며, 완료까지는 약 1시간이 소요된다.
업데이트 대상은 2024년 7월 14일부터 2025년 10월 14일 사이에 생산된 차량들이며, 서비스센터 등에서 최신 소프트웨어 업데이트를 마친 차량은 해당되지 않는다.