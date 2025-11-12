럭셔리 SUV 캐딜락 '에스컬레이드 IQ' 전동화 시대 연다

제너럴모터스(GM) 럭셔리 브랜드 캐딜락이 1998년 첫 등장 이후 단순한 대형차를 넘어 '혁신과 품격을 상징하는 모델'로 자리 잡은 에스컬레이드의 전동화 모델 '에스컬레이드 IQ'를 국내 공식 출시한다.

12일 업계에 따르면 캐딜락은 에스컬레이드 네임플레이트를 계승한 첫 순수 전기 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) '에스컬레이드 IQ'를 이달 국내에 선보일 예정이다.

에스컬레이드는 압도적인 차체 비율과 존재감, 그리고 시대를 앞서는 기술력으로 지난 30여년간 대체 불가능한 플래그십의 상징으로 군림했다.

캐딜락 에스컬레이드IQ (사진=캐딜락)

1세대 모델이 '럭셔리 SUV'라는 개념을 열었다면, 이후 에스컬레이드는 캐딜락의 디자인 철학인 '아트 앤 사이언스'를 완성하며 시대를 정의해왔다.

이를 통해 예술이 가진 조형적 아름다움과 과학을 상징하는 기술적 정밀함을 결합한 이 철학은 수직형 라이트 시그니처와 직선 실루엣 같은 독창적 요소로 구현되며, 에스컬레이드를 '단번에 알아보는 존재'로 자리매김했다.

전기차로 재탄생한 에스컬레이드 IQ는 아이코닉한 존재감은 그대로 유지하면서, 전동화 전용 아키텍처와 혁신적 디자인을 통해 미래형 플래그십의 방향성을 제시한다.

캐딜락 에스컬레이드IQ (사진=캐딜락)

주행거리는 205kWh 대용량 배터리를 탑재해 1회 충전 시 최대 739㎞(복합 기준)를 달려 국내 최대 수준을 자랑한다. 이는 단순한 구동 방식의 변화가 아니라, 캐딜락이 구축해 온 '플래그십' 가치가 전기 시대에도 이어진다는 선언이다.

에스컬레이드 IQ에는 GM의 대표 기술 중 하나인 '슈퍼크루즈'가 국내 최초로 적용될 예정이다. 약 2만3천㎞ 이상의 국내 고속도로 및 주요 간선도로에서 사용할 수 있는 핸즈프리 주행 보조 기술로, 기존 에스컬레이드가 가지던 주행 안정감에 장거리 편의성을 더 높일 것으로 기대된다.

또한 풀사이즈 SUV가 가진 고급스러운 승차감, 여유로운 공간 구성, 압도적 스케일은 전동화 플랫폼 기반에서 다시 진화한다. 정숙성과 즉각적인 토크 반응 등 전기 파워트레인의 장점이 더해지며, 전동화 시대에 어울리는 새로운 럭셔리 경험을 제공할 계획이다.

캐딜락 에스컬레이드IQ (사진=캐딜락)

이처럼 에스컬레이드의 파워트레인 변경에도 본질은 변하지 않는다. 플래그십의 스케일과 존재감, 그리고 시대를 이끄는 기술력이 가치는 전동화 시대에도 동일하게 이어진다.

캐딜락 관계자는 "곧 국내에 모습을 드러낼 에스컬레이드 IQ는 지난 30여 년의 헤리티지를 기반으로, 다시 한번 럭셔리 SUV의 기준을 새롭게 쓸 준비를 마쳤다"고 밝혔다.