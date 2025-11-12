한국타이어, '겨울 김장 대봉사' 참여…15년째 여정 동참

타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 12일 오전 대전시 유성구 엑스포 시민광장에서 진행된 대전시자원봉사연합회 주관 '제17차 따뜻한 겨울나기 김장 대봉사'에 참여해 지역사회 소외계층을 위한 나눔 활동을 진행했다고 밝혔다.

한국타이어는 2011년부터 15년째 해당 봉사활동에 참여하고 있다.

이날 대전시자원봉사연합회에 성금 800만원을 기탁하고, 한국타이어 임직원 30여명이 직접 재료 손질부터 담그기까지 김장 전 과정에 참여해 이웃 사랑 실천의 의미를 더했다. 완성된 김치는 대전시자원봉사연합회를 통해 지역 내 소외계층 가정에 전달될 예정이다.

한국타이어 따뜻한 겨울나기 김장 대봉사 후원금 전달

서의돈한국타이어 안전생산기술본부장은 "이번 봉사활동이 경기 침체 속 고물가로 겨울나기 준비에 어려움을 겪는 이웃들에게 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 지역사회와의 상생 실천을 위한 나눔 활동을 지속 이어나갈 계획"이라고 말했다.

한편, 한국타이어는 "사회가 건강해야 기업이 건실하게 성장할 수 있다"는 기업 철학을 바탕으로 일자리 창출을 통한 지역 경제 활성화와 함께 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다.

이를 통해 '사랑의 빵 나눔 사업 지원', '사랑의 명절키트 나눔', '나눔음악회 개최', '희망 나눔 캠프', '벽화 그리기', '공동 시설물 현대화 사업 지원' 등을 지속 펼치며 지역사회 발전에 이바지하고 있다.