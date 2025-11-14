벤츠, 2027년까지 韓서 신차 40여종 출시…전동화 강화

메르세데스-벤츠가 2027년까지 한국에서 대대적인 신차 공개 계획을 밝히면서 시장 주도에 대한 강한 의지를 드러냈다. 한국은 벤츠의 글로벌 판매 순위 5위 시장이자 삼성·LG 등 주요 협력사가 위치한 전략적 요충지이다. 이번 발표를 통해 한국의 중요성이 다시 한번 부각된 셈이다.

메르세데스-벤츠 코리아는 14일 인천 파라다이스시티에서 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장(회장) 겸 최고경영자(CEO)가 참석한 '메르세데스-벤츠 미래 전략 간담회'를 개최하고, 오는 2026년부터 한국 시장에 선보일 신차들을 대거 공개했다.

칼레니우스 CEO는 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표이사와 함께 이번 행사에 참석해 ▲디 올-뉴 일렉트릭 GLC ▲ 디 올-뉴 일렉트릭 CLA ▲콘셉트 AMG GT XX ▲비전 V 등 브랜드의 미래 제품 전략을 상징하는 차량 4종을 국내 최초로 공개했다.

또한 글로벌 및 한국에서 2027년까지 선보일 40종 이상의 신차 계획, 브랜드의 글로벌 비전 방향성, 비즈니스 전략 등에 대해 소개했다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장(회장) 겸 최고경영자(CEO) (사진=지디넷코리아)

이날 행사에서 칼레니우스 CEO는 "'모두가 선망하는 자동차'를 만들겠다는 회사의 목표를 강조하며 순수전기차, 플러그인하이브리드, 전동화 기반 첨단 내연기관 차량 등 다양한 파워트레인 옵션을 제공하는 등 벤츠 역사상 가장 큰 규모의 신차 및 기술 출시 프로그램을 시작했다"고 밝혔다.

그는 또 "LG, 삼성 등 분야별 핵심 한국 파트너사와 비즈니스 미팅을 진행했으며, 이를 통해 고객에게 '월드 클래스' 수준의 경험을 제공하겠다"고 강조했다.

칼레니우스 CEO는 지난 13일 찾았던 서울 압구정에 오픈한 세계 최초의 마이바흐 브랜드 센터를 대표 사례로 언급했다. 그는 "한국은 전 세계에서 세 번째로 큰 마이바흐 시장이자 메르세데스-벤츠에 있어 상징적으로 중요한 곳이다"고 말했다.

올라 칼레니우스 CEO는 메르세데스-벤츠 코리아가 내년 도입할 새로운 판매 방식 '리테일 오브 더 퓨처'의 글로벌 성과와 국내 계획을 소개했다.

리테일 오브 더 퓨처는 메르세데스-벤츠가 글로벌 시장에 도입하고 있는 고객 중심의 새로운 판매 방식으로, 현재 먼저 도입된 12개국에서 높은 고객 만족도를 보이고 있다. 국내에서는 직접판매제도로 불리는 판매 방식으로 벤츠코리아가 재고를 관리하고, 딜러는 영업에 집중하는 방식이다.

차세대 전동화 4종 국내 첫 공개…MB.EA 적용 모델

이날 간담회에서 공개된 4종의 차량 중 먼저 디 올-뉴 일렉트릭 GLC는 메르세데스-벤츠의 전기차 전용 아키텍처 MB.EA를 최초로 적용한 모델이다. 새로운 크롬 그릴, 심리스 MBUX 하이퍼스크린, 더욱 넓어진 실내공간 등 디자인과 가치, 다재다능함, 공간 활용 등 다양한 측면에서 중형 세그먼트의 새로운 기준을 제시한다.

디 올-뉴 일렉트릭 CLA와 올라 칼레니우스 이사회 의장 및 최고경영자(CEO)

디 올-뉴 CLA는 벤츠의 자체 개발 운영체제인 MB.OS를 최초로 탑재해, 생성형 인공지능(AI)를 통해 차량과 운전자 간의 관계를 혁신적으로 변화시킨다. 또한 모듈형 아키텍처를 기반으로, 순수전기차와 하이브리드 모델로 선보인다.

콘셉트 AMG GT XX는 향후 출시될 고성능 AMG 전기 아키텍처 기반 4도어 양산형 고성능 스포츠카에 대한 청사진을 제시하는 모델이다.

AMG GTXX는 지난 8월 24시간 동안 5천479㎞ 주행을 포함해 25개의 퍼포먼스 신기록을 달성한 바 있다. 차량은 3개의 축방향 자속 모터 및 포뮬러 1에서 영감을 받은 고성능 배터리를 탑재해, 고출력과 뛰어난 반복성으로 높은 성능을 보장한다.

비전 V는 '프라이빗 라운지' 콘셉트와 극대화된 안락함이 중심이 된 쇼퍼 드리븐 리무진 쇼카로, 넉넉한 공간감과 고유의 품격을 조화시키려는 메르세데스-벤츠의 비전을 담았다. 밴 전기 아키텍처(VAN.EA) 기반의 벤츠의 미래 플래그십 리무진, VLS가 제시할 새로운 방향을 미리 보여준다.

칼레니우스 CEO는 "13일 삼성, LG 등 분야별 핵심 파트너사와 비즈니스 미팅을 진행했으며 이를 통해 고객에게 '월드 클래스' 수준의 경험을 제공하겠다"며 "두 회사는 폭 넓은 포트롤리오를 가지고 있고 혁신에 있어서도 정말 깊이 있는 회사라고 생각한다"고 말했다. 이어 "어제의 회동은 앞으로 3년 이후에 대한 이야기를 나눴다"고 덧붙였다.