커넥트플레이스 청량리역점, 수험생 대상 특별 혜택·문화 전시 진행

아웃백·태극당·롯데시네마 등 할인…모찌 방앗간·5알 땅콩빵 등 디저트 팝업도 운영

유통입력 :2025/11/14 10:26

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

복합쇼핑문화공간 커넥트플레이스 청량리역점이 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생과 가족들을 위해 할인 혜택과 문화 전시 콘텐츠를 선보인다고 14일 밝혔다.

먼저 수험표를 지참한 고객을 대상으로 한 행사를 마련했다. 캐주얼 다이닝 레스토랑 아웃백 스테이크하우스는 인기 사이드 메뉴인 오지 치즈 후라이즈를 무료로 제공하며, 베이커리 브랜드 태극당은 2만 원 이상 구매 시 전체 금액의 10% 할인 혜택을 제공한다. 두 프로모션은 오는 30일까지 진행된다.

롯데시네마에서는 영화관람권 7천원 쿠폰과 콤보 3천원 할인권을 제공한다. 아이디헤어는 수험생과 동반1인을 대상으로 커트를 제외한 펌, 염색 등 시술 50% 할인 혜택을 다음 달 31일까지 제공한다.

커넥트플레이스 청량리역점 수험생 프로모션 포스터. (제공=한화커넥트)

3층 팝업존에서는 ’모찌 방앗간’이 신선한 과일로 만든 수제 과일 찹쌀떡 5종을, ‘5알 땅콩빵’은 고소한 붉은 땅콩이 통째로 들어간 땅콩빵을 선보인다. 해당 팝업은 오는 27일까지 운영된다.

관련기사

수험생과 가족이 함께 즐길 수 있는 문화 전시 콘텐츠도 마련했다. ‘가족과 함께, 행복으로 가는 길’을 주제로 한 조각 작품 전시는 대형 7점, 소형 17점 등 총 24점의 작품으로 구성된다. 작품은 주차장 출입구부터 3층 중앙, 청량리역 대합실 출입구까지 주요 동선 곳곳에 전시됐으며 내년 초까지 운영된다.

한화커넥트 관계자는 “오랜 시간 노력해온 수험생들이 가족과 함께 즐겁고, 따뜻한 여유를 느낄 수 있기를 바란다”며 “커넥트플레이스 청량리역점이 수험생과 가족 모두에게 새로운 에너지와 영감을 전하는 특별한 경험의 공간이 되길 기대한다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
커넥트플레이스 수험생 수험표 할인 수능 대학수학능력시험

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

한미 3500억 달러 규모 전략적 투자 운용 방안 합의

뉴진스 멤버 전원 항소 포기…'전속계약 유효' 1심 판결 확정

벤츠, 韓에 직판제·亞구매 허브 구축…"세계 최고 고객 경험 선사"

해킹 인질된 핀테크社 "몸값 줄 돈, 보안 연구 기부하겠다"

ZDNet Power Center