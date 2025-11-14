커넥트플레이스 청량리역점, 수험생 대상 특별 혜택·문화 전시 진행

복합쇼핑문화공간 커넥트플레이스 청량리역점이 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생과 가족들을 위해 할인 혜택과 문화 전시 콘텐츠를 선보인다고 14일 밝혔다.

먼저 수험표를 지참한 고객을 대상으로 한 행사를 마련했다. 캐주얼 다이닝 레스토랑 아웃백 스테이크하우스는 인기 사이드 메뉴인 오지 치즈 후라이즈를 무료로 제공하며, 베이커리 브랜드 태극당은 2만 원 이상 구매 시 전체 금액의 10% 할인 혜택을 제공한다. 두 프로모션은 오는 30일까지 진행된다.

롯데시네마에서는 영화관람권 7천원 쿠폰과 콤보 3천원 할인권을 제공한다. 아이디헤어는 수험생과 동반1인을 대상으로 커트를 제외한 펌, 염색 등 시술 50% 할인 혜택을 다음 달 31일까지 제공한다.

커넥트플레이스 청량리역점 수험생 프로모션 포스터. (제공=한화커넥트)

3층 팝업존에서는 ’모찌 방앗간’이 신선한 과일로 만든 수제 과일 찹쌀떡 5종을, ‘5알 땅콩빵’은 고소한 붉은 땅콩이 통째로 들어간 땅콩빵을 선보인다. 해당 팝업은 오는 27일까지 운영된다.

수험생과 가족이 함께 즐길 수 있는 문화 전시 콘텐츠도 마련했다. ‘가족과 함께, 행복으로 가는 길’을 주제로 한 조각 작품 전시는 대형 7점, 소형 17점 등 총 24점의 작품으로 구성된다. 작품은 주차장 출입구부터 3층 중앙, 청량리역 대합실 출입구까지 주요 동선 곳곳에 전시됐으며 내년 초까지 운영된다.

한화커넥트 관계자는 “오랜 시간 노력해온 수험생들이 가족과 함께 즐겁고, 따뜻한 여유를 느낄 수 있기를 바란다”며 “커넥트플레이스 청량리역점이 수험생과 가족 모두에게 새로운 에너지와 영감을 전하는 특별한 경험의 공간이 되길 기대한다”고 말했다.