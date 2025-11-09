"수험표로 할인"…롯데백화점, 수험생 대상 할인 행사 진행

롯데백화점이 오는 14일부터 16일까지 2026학년도 대학수학능력시험 수험생 고객을 위한 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사에서는 총 90여 개의 패션 브랜드가 참여해 다양한 할인 혜택을 선보인다. ‘세터’, ‘슈퍼드라이’, ‘유니폼브릿지’, ‘로우로우’, ‘무신사스탠다드’, ‘시티브리즈’, ‘마뗑킴’, ‘헌치’ 등 Z세대 인기 브랜드에서는 수험표 지참 시 브랜드별로 10~30% 추가 할인을 받을 수 있다.

또 ‘999 휴머니티’, ‘비슬로우’, ‘니티드’, ‘ETCE’ 등 롯데백화점 단독 입점 K-패션 브랜드에서도 수험표 인증 고객에게 추가 10% 할인을 제공한다.

서울시 중구 소공동 롯데백화점 본점 9층에 위치한 K-패션 전문관 키네틱 그라운드에서 상품을 구경하는 고객들. (제공=롯데백화점)

다가오는 겨울 시즌을 맞아 주요 스포츠 브랜드에서도 수험생을 위한 특별 할인 행사를 진행한다.

올해는 ‘나이키’에서도 수험생 대상 추가 10% 할인 혜택을 제공하며, ‘스케처스’, ‘크록스’ 등도 20~30%의 추가 할인 이벤트를 실시한다. 이 밖에도 ‘하고하우스’, ‘리(Lee)’, ‘커버낫’, ‘UCLA’ 등 영패션 브랜드에서도 전 고객을 대상으로 가을·겨울 시즌 신상품 할인 행사를 진행한다.

수험생을 대상으로 한 구매 감사품 증정 이벤트도 마련했다. ‘오호스’에서는 당일 30만 원 이상 구매 시 ‘스타퀼티드 패디드 백팩’을, ‘드파운드’에서는 ‘홀리데이 니트 글로브’를 선착순 증정한다.

쇼핑몰에서도 수험생을 위한 다채로운 혜택을 준비했다. ‘타임빌라스 수원’에서는 수능 당일인 오는 13일부터 16일까지 2층 안내데스크에서 수험표를 제시하면, F&B 즉시 할인 쿠폰 등이 포함된 모바일 바우처를 받을 수 있다. 수원 연고 V-리그 프로배구단 ‘한국전력 빅스톰’ 홈 경기 관람권(1인 2매)도 무료 증정한다.

관련기사

행사 기간 동안 롯데백화점 전 점에서는 영캐주얼·잡화·스포츠·에슬레저 브랜드에서 당일 30만 원 이상 구매 시 구매금액의 7% 상당 롯데상품권을 증정하는 추가 혜택도 진행된다.

민우기 롯데백화점 영컬처팀장은 “올해는 수험생 고객을 위한 혜택을 한층 강화하기 위해 Z세대 인기 K-패션 브랜드의 참여를 확대했다”고 말했다.