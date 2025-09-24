"황금연휴 백화점에서 즐기자"…롯데百, 가을 정기 세일 시작

롯데백화점이 오는 26일부터 다음 달 12일까지 ‘가을 정기 세일’을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 가을 정기 세일에는 약 400여 개 브랜드가 참여해 F/W 시즌 신상품을 최대 50% 할인한 가격에 선보인다. 다양한 패션 브랜드는 물론, 늘어나는 아웃도어 수요에 맞춰 경량 재킷과 러닝화 등 인기 스포츠 아이템도 30~50% 할인한다.

가을 라운딩 시즌을 맞아 골프 브랜드와 ‘부츠’ 등 신발 브랜드에서도 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 환절기 대비 집 단장 수요가 늘어나는 만큼, 가을·겨울 시즌에 어울리는 인테리어 소품과 패브릭 및 주방 식기 상품군도 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

서울 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 지하 1층 화장품 매장에서 고객이 상품을 구경하고 있다. (제공=롯데백화점)

가을 혼수 성수기 시즌 맞이 ‘웨딩 페어’ 행사도 진행한다. ‘웨딩 페어’는 롯데백화점의 웨딩 특화 서비스인 ‘웨딩 마일리지’를 두 배로 받을 수 있는 행사로 올해는 다음 달 7일부터 19일까지 총 13일간 진행한다.

최근 예비 신부가 예비 신랑의 프로포즈에 화답하는 의미로 확산되고 있는 ‘답프로포즈’ 문화를 반영해 ‘럭셔리 맨즈’를 테마로 진행하며 ‘셀린느’, ‘버버리’, ‘생로랑’, ‘벨루티’ 등 젊은 남성 고객 선호가 높은 다양한 럭셔리 브랜드에서도 참여한다.

연휴 기간 양가 방문을 준비하는 예비 부부를 위해 웨딩멤버스 회원을 대상으로 청과 선물세트 15% 할인 혜택도 제공한다.

또 ▲미우미우 아테네움 ▲루즈 디올 ▲테클라 등 패션부터 뷰티 및 라이프스타일까지 아우르는 다양한 팝업스토어도 만나볼 수 있다.

롯데백화점은 다음 달 7일부터 12일까지 상품군 및 구매 금액에 따라 5~10% 상당의 롯데 상품권을 선착순 증정한고 전점에서 사용 가능한 5천원 상당의 식음료(F&B) 쿠폰을 선착순 7만명에게 제공한다.

박상우 롯데백화점 영업전략부문장은 “이번 가을 정기 세일은 최장 연휴와 맞물려 나들이객은 물론 가을 쇼핑 수요까지 한꺼번에 몰릴 것으로 기대된다”며 “패션 상품 할인뿐만 아니라 팝업스토어, 웨딩 페어, F&B 쿠폰 제공 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 쇼핑 이벤트를 준비한만큼 고객들이 알찬 연휴를 보낼 수 있도록 롯데백화점이 함께하겠다”고 말했다.