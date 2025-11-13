"수능 끝, 놀자!"…유통가 '수험생 모시기' 경쟁 스타트

유통업계가 수험생을 대상으로 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 이후 마케팅에 총력을 기울이고 있다. 다양한 할인·증정 행사와 이벤트를 진행, 수능으로 고생한 수험생들에게 좀 더 저렴한 가격에 먹고 마시고 즐길 수 있는 여러 혜택을 제공한다.

올리브영부터 나이키까지…할인 혜택 풍성

13일 유통업계에 따르면 CJ올리브영은 수능 다음날인 오는 14일부터 20일까지 일주일간, 만 14~19세 회원인 ‘올리브 하이틴 멤버스’를 대상으로 ‘수능 OFF, 혜택 ON!’ 행사를 진행한다.

올리브영 매장 또는 온라인몰에서 2만원 이상 구매 시 4천원 할인 쿠폰을 제공하고 ‘라카(Laka)’와 ‘얼터너티브스테레오(Alternativestereo)’의 경우, 1만원 이상 구매하면 30% 할인되는 브랜드 쿠폰을 추가로 받을 수 있다.

수능을 마친 고등학교 3학년 학생을 위한 특별 행사도 마련했다. 여성 생애 주기 맞춤형 상품 및 서비스인 W케어를 주제로 한 ‘올리브 클래스(OLIVE CLASS : TEEN)’다. 차병원 부인과 전문교수가 여성 건강을 주제로 강연하고, 올리브영이 엄선한 W케어 상품 체험 키트와 다과를 선물로 제공한다.

백화점들도 수험생 대상 행사를 선보인다.

롯데백화점은 오는 14일부터 16일까지 총 90여 개의 패션 브랜드가 참여한 프로모션을 진행한다. ‘로우로우’, ‘무신사스탠다드’, ‘시티브리즈’, ‘마뗑킴’, ‘헌치’ 등 Z세대 인기 브랜드에서는 수험표 지참 시 브랜드별로 10~30% 추가 할인을 받을 수 있다.

타임빌라스 수원에서는 수능 당일인 13일부터 16일까지 2층 안내데스크에서 수험표를 제시하면 식음료(F&B) 즉시 할인 쿠폰 등이 포함된 모바일 바우처와 수원 연고 V리그 프로배구단 ‘한국전력 빅스톰’ 홈 경기 관람권(1인 2매)을 무료 증정한다.

신세계백화점은 오는 13∼16일 수능 수험표를 지참한 고객에게 국내 SPA 브랜드 스파오와 에잇세컨즈, 탑텐 등의 주요 상품을 최대 20% 할인한다.

스포츠 브랜드인 나이키와 아디다스도 수험생 대상 할인에 동참한다. 나이키는 수능 다음날인 14일부터 16일까지 전 품목 20% 할인 행사를 실시하고 아디다스도 같은 기간 일부 인기 품목을 약 10% 할인한다.

외식 브랜드 할인부터 호텔 패키지도 마련

외식 및 호텔업계도 수험생 할인을 진행한다.

더벤티 수험생 프로모션 이미지

커피 프랜차이즈 더벤티는 이날부터 16일까지 2026학년도 대학수학능력시험을 치룬 수험생을 대상으로 인기 음료 1+1 행사를 진행한다.

행사 기간 수험표를 지참한 수험생은 더벤티 매장에서 ‘초코라떼’, ‘자몽허니블랙티’, ‘복숭아아이스티’를 1+1 혜택으로 구매할 수 있다. 해당 메뉴들은 달콤하고 상큼한 맛으로 10대와 20대 고객층에서 선호도가 높아, 수험생들이 부담 없이 즐기기 좋은 음료로 꼽힌다.

초밥 뷔페 브랜드 쿠우쿠우도 17일까지 전국 쿠우쿠우 매장에서 할인 이벤트를 진행한다. 매장을 방문한 수험생이 결제 시 수험표와 신분증을 함께 제시하면 5천원 할인 혜택을 받을 수 있다.

단 사진이나 캡처본은 인정되지 않으며 1인 1회 한정, 다른 쿠폰 및 이벤트와의 중복 적용은 불가능하다.

63레스토랑 프로모션 ‘수고했어 오늘은 63에서’ 이미지. (제공=한화푸드테크)

프리미엄 외식 브랜드 63레스토랑은 63스퀘어 고층부에 위치한 ▲워킹온더클라우드 ▲슈치쿠 ▲백리향은 ‘수고했어 오늘은 63에서’ 오는 30일까지 브랜드별 인기 코스 요리를 40% 할인된 가격에 선보인다. 수험생의 합격과 행운을 기원하는 네잎클로버 쿠키도 함께 증정한다.

63뷔페 파빌리온 용산은 오는 28일까지 ‘수능의 빛나는 순간 파빌리온에서’ 행사를 진행한다. 주중 방문 시 ‘가을향 브리스킷 바비큐’, ‘레드칠리 글레이즈 연어구이’ 등 시즌 메뉴를 포함한 100여 개 메뉴를 20% 할인한다.

모든 혜택은 사전 예약 고객에 한하며 수험표와 신분증을 지참한 본인만 적용 가능하다.

호텔신라가 운영하는 신라스테이는 수험생과 가족을 위한 전용 패키지를 선보인다.

수험생 전용 패키지 ‘클락 아웃, 칠 아웃(Clock out, Chill out)’은 객실 1박, 조식 2인, 수험생을 위한 할인 혜택 바우처로 구성됐다.

투숙 시 2026학년도 수능 실물 수험표를 지참하면 중식 또는 석식 뷔페를 본인 50% 할인, 동반 성인 2인 30% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

바우처에는 ▲레저(알펜시아 리조트) ▲문화(셀프사진관, CGV) ▲쇼핑(무신사 스탠다드) ▲뷰티(시코르) ▲미식(쿠팡이츠) 등 다양한 제휴 브랜드의 혜택이 포함됐다.

해당 패키지는 내년 2월 12일까지 신라스테이 공식 홈페이지를 통해 예약 가능하며, 수능 당일부터 2월 12일까지 이용할 수 있다.