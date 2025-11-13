오픈AI, 'GPT-5.1' 출시…"더 똑똑하고 자연스럽게 말한다"

오픈AI가 GPT-5를 한층 업그레이드해 인공지능(AI) 서비스 성능과 사용자 경험을 높였다.

오픈AI는 'GPT-5.1 인스턴트'와 'GPT-5.1 씽킹 모델' 'GPT-5.1'를 공개했다고 13일 밝혔다. 해당 모델군은 사용자가 원하는 대화 톤을 더 쉽게 설정할 수 있도록 말투 개인화를 강화한 것이 특징이다.

GPT-5.1 인스턴트는 가장 널리 사용되는 모델이다. 적응형 추론 기능이 도입돼 질문 난이도에 맞춰 생각 과정이 필요한지를 스스로 결정한다. 이를 통해 정확도를 유지하면서도 응답 속도를 높였으며 수학과 코딩 평가에서 성능 향상을 입증했다.

GPT-5.1 씽킹은 GPT-5 씽킹보다 더 역동적으로 사고 시간을 조절한다. 대표적인 ChatGPT 작업 분포에서, GPT-5.1 씽킹은 가장 쉬운 작업에서는 약 두 배 더 빠르고, 가장 어려운 작업에서는 약 두 배 더 느리게 사고 시간을 사용한다. 두 모델 모두 사고 시간은 동일하게 스탠다드 모드로 설정한 상태에서의 결과다. (사진=오픈AI)

GPT-5.1 씽킹은 복잡한 문제에는 더 긴 사고 시간을 배분하고, 단순한 요청에는 빠른 응답을 제공하는 방식으로 모델 활용 효율을 높였다. 전문 용어 사용 비중이 줄어들어 기술적 개념도 쉽게 설명할 수 있는 구조로 개선됐다.

오픈AI는 사고 시간 조절 능력이 GPT-5.1에서 더 역동적으로 작동해 쉬운 작업에서는 GPT-5 대비 두 배 빠르고 어려운 작업에서는 두 배 느리게 사고 시간을 사용한다고 설명했다. 두 모델 모두 스탠다드 모드에서 테스트한 결과다.

GPT-5.1 오토는 사용자의 요청을 분석해 인스턴트와 씽킹 중 최적 모델을 자동으로 선택한다. 이용자는 모델을 직접 고르지 않아도 더 적합한 응답을 받을 수 있다.

GPT-5.1 인스턴트와 GPT-5.1 씽킹은 13일부터 유료 사용자에게 순차 적용된다. 엔터프라이즈와 에듀 플랜은 사전 접근 토글을 제공하며, 일정 기간 후 GPT-5.1이 기본 모델로 전환될 예정이다.

오픈AI는 이번 주 안에 API 업데이트를 예고했으며 GPT-5.1 인스턴트는 gpt-5.1-chat-latest로 GPT-5.1 씽킹은 GPT-5.1이라는 이름으로 제공된다. 두 모델은 동일하게 적응형 추론 기능을 탑재한다.

기존 GPT-5는 유료 구독자를 위해 3개월 동안 레거시 옵션으로 유지돼 이용자가 충분히 비교하며 적응할 수 있는 기간이 제공된다. 이용자는 기능별 차이를 기반으로 업무 목적에 맞는 모델을 선택할 수 있다.

오픈AI는 챗GPT의 말투 개인화 기능도 확장했다. (사진=오픈AI)

말투 개인화 기능도 확장돼 기존 기본 친근 효율형 옵션에 더해 전문적, 직설적, 엉뚱한 말투 스타일이 추가됐다. 사용자 선호에 맞춘 자연스러운 대화 경험을 강화하려는 조치로 풀이된다.

다수 외신은 GPT-5.1의 적응형 추론과 사고 시간 조절이 실제 업무 효율과 사용자 만족도를 높이는 핵심 요소가 될 것으로 보고 있다. 다양한 대화 톤 옵션과 자동 모델 선택 기능은 이용자가 AI를 더 일상적이고 전문적인 환경에서 활용하도록 돕는 기반이 될 전망이다.