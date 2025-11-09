"데이터센터 병목 해소"…오픈AI, 美 정부에 세액공제 확대 건의

오픈AI가 미국 정부에 인공지능(AI) 인프라 확충을 위한 세제 혜택 확대를 요청했다.

9일 테크크런치 등 외신에 따르면 오픈A는 백악관 과학기술정책실(OSTP) 국장 마이클 크라치오스에게 반도체 제조에 한정된 고급 제조 투자 세액공제(AMIC)를 전력망 구성 요소와 AI 서버, 데이터센터까지 확대 적용해 달라는 서한을 보냈다.

AMIC는 바이든 행정부의 칩스법(Chips Act)에 포함된 35% 세액공제 제도다. 현재 반도체 제조 시설에만 적용된다. 오픈AI는 해당 제도가 확대될 경우 AI 인프라 구축 초기에 발생하는 비용을 줄이고 민간 자본 유입을 유도해 미국 내 AI 산업 전반의 속도를 높일 수 있다고 강조했다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO). (사진=지디넷코리아 DB)

오픈AI는 정부가 AI 인프라 프로젝트의 인허가·환경심사 절차를 신속화하고 구리·알루미늄·희토류 등 핵심 원자재를 전략적으로 비축해 줄 것도 제안했다. 이는 데이터센터·AI 서버 건설 과정에서 발생하는 공급망 병목을 완화하기 위한 조치로 풀이된다.

앞서 오픈AI는 해당 서한을 지난달 27일 공개했으나 당시 주목을 받지 못했다. 이후 사라 프라이어 최고재무책임자(CFO)가 월스트리트저널(WSJ) 행사에서 "정부가 인프라 대출을 백스톱해야 한다"고 발언하면서 논의가 확산됐다.

프라이어 CEO는 발언 이후 링크드인에 "우리는 정부의 인프라 보증을 요구하지 않는다"며 "백스톱이라는 표현이 오해를 불러일으켰다"고 해명했다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)도 "우리는 정부 보증을 원하지 않는다"며 "정부는 시장에서 승패를 가려서는 안 되고 세금으로 기업의 실패를 구제해서도 안 된다"고 밝혔다.