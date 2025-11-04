AI 업계 뜨는 직업은 '파견형 엔지니어'... 오픈AI·앤트로픽 채용 급증

생성형 인공지능(AI) 기업들이 기업 고객의 AI 도입을 돕는 특수 엔지니어 채용에 나섰다. 코딩 능력과 고객 응대 역량을 모두 갖춘 인력을 통해 매출 확대에 나서겠다는 전략이다. 파이낸셜타임스(FT)가 2일(현지 시각) 보도한 내용에 따르면 오픈AI, 앤트로픽, 코히어 등 주요 AI 기업들은 '포워드 디플로이드 엔지니어(forward-deployed engineer, FDE)' 채용을 대폭 늘리고 있다. FDE는 고객 기업에 상주하며 AI 모델을 맞춤화하고 기술 도입을 지원하는 역할을 한다.

오픈AI는 올해 초 FDE 팀을 신설했으며 2025년까지 약 50명 규모로 키울 계획이다. 앤트로픽도 FDE를 포함한 응용 AI 팀을 올해 5배 확대한다고 밝혔다. 구인 플랫폼 인디드(Indeed)에 따르면 FDE 월간 채용 공고는 올해 1월부터 9월 사이 800% 이상 급증했다. 이 같은 움직임은 제조업부터 의료까지 다양한 산업 분야에서 AI 도입 수요가 늘고 있지만, 실제 활용 방법과 투자 수익 창출에 어려움을 겪는 기업들이 많아지면서 나타났다. 앤트로픽 응용 AI 책임자 캣 드 용은 "포천 500대 은행과 AI 네이티브 제품을 구축하는 스타트업은 완전히 다른 요구사항을 갖고 있다"고 설명했다.

FDE 직군은 데이터 인텔리전스 기업 팔란티어(Palantir)가 거의 20년 전 처음 도입했다. 군대에서 병사들이 해외에 전진 배치되는 개념에서 착안한 이 직무는 현재 팔란티어 전체 인력의 절반을 차지한다. 팔란티어는 아프가니스탄과 이라크 군사기지, 미국 중서부 공장, 정유 시설 등에 FDE를 파견해왔다.

관련기사

오픈AI는 이 방식으로 농업 기계 제조업체 존 디어(John Deere)를 지원해 정밀 농업 도구 개발에 기여했고, 그 결과 농부들이 화학 살포량을 60~70% 줄일 수 있었다고 밝혔다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 바로가기)