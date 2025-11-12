어도어 "뉴진스 해린·혜인 복귀...연예활동 지속 최선"

소속사 어도어를 상대로 계약 해지를 선언한 뉴진스 멤버 해린과 혜인이 회사로 복귀한다.

어도어는 12일 입장문을 통해 “뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 전달했다”고 밝혔다.

이어 “두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다”고 덧붙였다.

서울 강남구 스페이스쉐어 삼성역센터에서 어도어와의 전속계약 해지 관련 긴급 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 해린, 다니엘, 하니, 민지, 혜인(제공=뉴스1)

지난달 말 법원은 어도어가 뉴진스 멤버 모두를 대상으로 제기한 전속계약 유효확인 소송에서 계약이 여전히 유효하다고 판단했다. 민희진 전 대표의 해임만으로 매니지먼트에 공백이 발생해 회사의 업무 수행이나 능력이 없다고 보기 어렵다고 본 것이다.

앞서 뉴진스는 하이브와의 갈등으로 민 전 대표가 해임되자 지난해 11월 어도어의 계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장하면서 독자 활동을 예고하기도 했다.

어도어는 “해린과 혜인이 원활한 연예활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.