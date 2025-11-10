한국앤컴퍼니, 3Q 영업이익 1371억원…전분기 대비 85.6% 증가

한국앤컴퍼니그룹 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 10일 연결기준으로 2025년 3분기 매출 3천847억원, 영업이익 1천371억원을 발표했다.

매출액은 전년 동기 대비 0.9% 상승했고, 영업이익은 전년 동기와 유사한 수준을 기록했다. 전 분기 대비해서 매출은 11.9% 상승했고, 영업이익은 85.6% 오르는 상승세를 기록했다.

이는 한온시스템의 원가 개선과 운영 효율화 노력에 따른 재무구조 개선으로 한국타이어앤테크놀로지의 재무 부담이 완화된 가운데, 글로벌 타이어 판매 증가 등으로 인한 경영실적 개선으로 지분법 손익이 증가한 영향이다.

한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex) 외관

한국앤컴퍼니 배터리(납축전지) 사업 매출은 미국 관세 부과 영향에도 전년 동기와 유사한 수준으로 안정적인 실적을 유지하고 있다.

관련기사

또 납축전지 업계 중 유일하게 보유하고 있는 미국 현지 생산거점을 통해 미국 관세 영향에도 유연하게 대응하고 있고, 프리미엄 라인인 AGM 배터리의 3분기 판매량이 북미를 중심으로 증가하는 등 사업 성장을 지속 견인하고 있다.

한국앤컴퍼니 관계자는 "그룹 핵심 계열사의 재무구조 부담이 더욱 완화될 수 있도록 지주사 본연의 역할을 강화하고, 미국 관세 등 글로벌 정세속에서도 한국(Hankook) 배터리의 기술 경쟁력과 브랜드 경쟁력을 지속 높여갈 것"이라고 말했다.