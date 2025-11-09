벤틀리, 2026년 말 '첫 순수전기차' 출시…"영국산 럭셔리 SUV"

벤틀리모터스가 오는 2026년 말 첫번째 순수 전기차를 출시할 계획이다. 첫 벤틀리 전기차는 순수 전기 럭셔리 도심형 스포츠유틸리티차(SUV)로 영국 크루에서 설계·개발·생산이 이뤄질 예정이다.

프랑크-슈테펜 발리저 벤틀리모터스 회장 겸 최고경영자(CEO)는 지난 5일(현지시간) 영국 크루 벤틀리 본사 내 미래 전기차 생산 라인에서 개최된 기자 간담회를 통해 전동화 전략을 발표했다.

벤틀리가 출시할 순수 전기 SUV는 새롭게 추가되는 모델이며, 전장 5미터(m) 이내의 크기에 벤틀리 고유의 주행 경험과 장인정신을 담아낼 계획이다.

벤틀리 순수 전기 럭셔리 도심형 SUV 프로토타입

특히 배터리 방전 상태에서 100마일(약 161㎞)의 주행거리를 확보하는 충전을 7분 이내에 마칠 수 있는 업계 최고 수준의 충전 기술이 탑재된다. 차량 개발은 빠르게 진행 중이며, 세계 각지에서 테스트 카의 성능 시험 프로그램을 진행 중이다.

이날 벤틀리는 내연기관 및 플러그인하이브리드(PHEV) 전략도 발표했다. 우선 하이브리드 시스템이 적용된 컨티넨탈 GT와 컨티넨탈 GTC, 플라잉스퍼는 2035년까지 판매할 예정이다.

또한 높은 하이브리드 수요에 따라 2035년 이후 전 라인업 완전 전동화를 달성한다는 기존의 목표를 유연하게 조정하겠다고 밝혔다.

프랑크-슈테펜 발리저 벤틀리모터스 회장 겸 CEO(가운데)

벤틀리모터스는 올해 내연기관 모델인 벤테이가 스피드를 라인업에 새롭게 추가했으며, 향후 고객 수요에 따라 추가적인 내연기관 모델 출시도 예고했다. 이를 통해 글로벌 시장 전반에서 파워트레인의 유연성을 유지해 나갈 계획이다.

프랑크-슈테펜 발리저 회장은 "최소 2035년까지 내연기관과 하이브리드 파워트레인을 제공함으로써 모든 벤틀리 고객들이 우리의 퍼포먼스와 장인정신을 오롯이 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

또 그는 순수 전기 SUV에 관해서 "신차는 지속 가능한 럭셔리와 기술적 완벽성에 대한 우리의 비전을 구체화하는 대담한 첫걸음"이라며 "업계를 선도하는 충전 기술과 벤틀리 고유의 디자인과 개성을 지닌 이 모델이 혁신과 장인정신, 지속가능성으로 정의되는 새로운 시대의 서막을 알릴 것"이라고 했다.