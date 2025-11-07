한국타이어, 3분기 영업이익 5859억원…타이어 부문 '역대 최고'

한국앤컴퍼니그룹 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 올해 3분기(7월~9월) 글로벌 연결 경영실적 기준 매출액 5조4천127억원, 영업이익 5천859억원을 기록했다고 7일 밝혔다.

타이어 부문 매출액은 전년 동기 대비 11.2% 증가한 2조7천70억원, 영업이익은 10.4% 증가한 5천192억원으로 분기 기준 역대 최고 실적을 달성했다.

한국타이어는 글로벌 교체용 시장 판매 및 신차용 타이어 공급 증가와 함께 고인치 타이어 판매 비중 확대로 매출액이 증가했으며, 영업이익은 재료비와 운임비 감소 등을 통해 미국 자동차 부품 관세 영향을 일부 상쇄했다고 설명했다.

한국타이어앤테크놀로지 본사 테크노플렉스 외관 (사진=한국타이어앤테크놀로지)

올해 1분기부터 한국타이어의 자회사로 편입된 열관리 부문 한온시스템의 매출액은 전년 동기 대비 8.2% 증가한 2조7천57억원, 영업이익은 전년 동기 및 직전 분기 대비 각각 1.7%, 48.2% 증가한 953억원을 달성했다.

한국타이어의 3분기 기준 승용차∙경트럭용 타이어 매출 중 18인치 이상 고인치 타이어 판매 비중은 47.4%로 전년 동기 대비 2.6%p 증가했다. 또한, 승용차∙경트럭용 신차용 타이어 매출액 중 전기차 타이어 비중은 전년 동기 대비 7%p 증가한 27%로 집계됐다.