대한자동차경주협회, '2025 KARA 카트 스쿨' 성료

대한자동차경주협회(KARA)는 지난 9일 충청북도 벨포레 모토아레나에서 열린 '2025 KARA 카트 스쿨'을 성황리에 마무리했다고 10일 밝혔다.

이번 교육은 모터스포츠 입문자를 위한 체계적이고 실습 중심의 프로그램으로, 이론 교육부터 패독 실습, 그리고 서킷 체험 주행까지 단계적으로 구성됐다.

참가자들은 오전에 진행된 이론 교육을 통해 모터스포츠의 기본 개념, 카트 구조와 안전장비, 경기 중 깃발 신호 규정 등을 학습했다. 이후 패독에서는 브레이킹, 카트 기본 조작법, 슬라럼(핸들링 조작 훈련) 등 두 차례의 실습 교육을 통해 주행 감각을 익혔다.

2025 KARA 카트스쿨 단체 사진

오후에는 서킷 체험 주행이 이어졌으며, 참가자들은 강사진의 인스트럭션 아래 코너링 라인, 제동 타이밍, 주행 자세 등 실제 경기에서 활용되는 시굴을 직접 경험했다.

이번 교육은 김성호 강사(피노카트팀 단장)와 김화랑 강사(CJ대한통운 오네 레이싱 소속, 2025 슈퍼레이스 GT4 클래스 챔피언)가 함께 진행했다.

김성호 강사는 국내 카트 교육 및 선수 육성의 풍부한 경험을 바탕으로 참가자들에게 실질적인 주행 지도를 제공했고, 김화랑 강사는 패독 실습과 서킷 주행 세션에서 현역 드라이버로서의 라인 선택, 브레이킹 포인트, 주행 자세 등 실전 노하우를 직접 전수했다.

KARA 관계자는 "카트 스쿨은 단순한 체험을 넘어, 모터스포츠 저변을 넓히고 미래 드라이버를 발굴하기 위한 중요한 교육 과정"이라며 "이번 교육을 계기로 카트스쿨을 정례화하고, 청소년 및 일반인을 포함한 체험 기회를 확대하여 모터스포츠 참여형 인구와 카트 인구 확대를 목표로 하고 있다"고 밝혔다.