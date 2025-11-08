지프, 연말 최대 혜택 쏜다…랭글러 최대 1천만원 할인

지프가 전 라인업을 대상으로 올해 말까지 연중 최대 혜택을 제공하는 연말 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 겨울에도 멈추지 않는 모험을 떠날 지프와 함께하는 라이프를 꿈꾸는 이들을 위해 마련됐다. 지프는 가슴 속에만 담아뒀던 열망을 '올해가 가기 전 이룰 수 있는 기회'라는 메시지를 전달하고자 한다고 설명했다.

전국 공식 전시장에서 12월 말까지 진행되는 이번 프로모션은 랭글러를 최대 1천3만원(개소세 포함) 지원받아 6천200만원부터 구매할 수 있으며, 그랜드 체로키 L의 경우 약 477만원 혜택을 지원한다. 또한, 글래디에이터는 모파 순정 오토 파워 사이드 스텝 무상 장착 혜택이 주어진다.

지프 랭글러

지프 랭글러는 강인한 오프로더의 상징으로서, 아웃도어 라이프를 즐기는 마니아 층에게 꾸준히 사랑받고 있다. 랭글러는 스포츠, 사하라, 루비콘 등 3가지 트림과 가솔린, 플러그인하이브리드(PHEV) 2가지 파워트레인으로 판매 중이다.

지프 글래디에이터는 지프의 오프로드 DNA와 엔지니어링 노하우가 집약된 정통 픽업 트럭이다. 동급 최고의 견인력과 4X4 오프로드 능력을 갖췄다.

그랜드 체로키 L은 6인승 3열 구조를 갖춘 퍼스트 클래스 풀사이즈 스포츠유틸리티차(SUV)로 가족 중심의 라이프스타일을 중시하면서도 고급스러운 이동 경험과 브랜드 헤리티지를 동시에 추구하는 고객층에게 최적화된 모델이다.

지프 연말 프로모션에 대한 자세한 내용은 전국 15개 지프 및 스텔란티스 브랜드 하우스(SBH) 전시장 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.