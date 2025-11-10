"오직 구독자만"...카카오엔터 멜론, ‘팬밋업’ 시리즈 성료

카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론은 지난 9월 말부터 구독회원들을 위해 개최한 스페셜 공연 및 팬밋업 시리즈 ‘더 모먼트 : 라이브 온 멜론’이 지난 8일 J-POP 공연을 마지막으로 성료했다고 10일 밝혔다.

멜론이 서울 중구의 충무아트센터 대극장에서 개최한 이번 공연은 ‘듣기만 해도, 나만의 순간이 남는다’라는 메시지를 담아 13회의 스페셜 공연 및 3회의 팬밋업으로 진행했다. 총 1만6천명의 고객들이 실내에서 이번 시리즈를 관람하였다.

멜론은 K팝 아티스트들이 참여하는 팬밋업을 지난달 2일 샤이니 키, 14일 우즈, 22일 이창섭 순으로 개최했다. 각 행사에는 1천명의 팬들이 참여하했다.

10CM&데이브레이크&소란 스페셜 공연 단체사진. (사진=멜론)

이번 팬밋업 행사에는 멜론 내 아티스트와 ‘친밀도’ 지표가 주효하게 작용했다. 아티스트와 ‘친밀도’가 높은 팬들을 우선적으로 초대하면서, 멜론 내 활발한 활동을 오프라인에서 보상 받도록 했다. 멜론의 친밀도는 스트리밍, 다운로드, 좋아요 등 아티스트의 음악을 다양하고 매우 높은 빈도로 감상해야 높게 나타난다.

각 팬밋업은 ‘플레이리스트 채우기’, ‘노래 맞추기’ 등 아티스트와 팬이 소통하는 프로그램들로 진행됐다.

‘더 모먼트 : 라이브 온 멜론’의 스페셜 공연에서는 지난달 30일 ▲엑소 수호부터 ▲10CM(십센치) ▲벤 ▲경서 등이, 이달 8일 J-POP 아티스트 ▲레이나, ▲7co ▲우시오 레이라 등 총 23팀의 분야별 아티스트들이 몰입도 높은 무대를 선보였다.

멜론은 ‘더 모먼트 : 라이브 온 멜론’의 열기을 내달 20일 열리는 MMA2025(멜론뮤직어워드)로 이어간다. 현재 멜론에서는 VIP 등급 이상 회원 총 100명에게 고객전용 스카이박스 관람권(20명)을 포함해 MMA2025를 현장에서 특별하게 관람할 수 있는 기회를 제공하는 초대 행사가 진행 중이다.

멜론 관계자는 “연말 MMA와 같은 대형 페스티벌뿐만 아니라 이번처럼 구독자 리워드 행사의 개최로 플랫폼 최고의 멤버십을 향해갈 것”이라고 말했다.