코웨이, 3분기 영업익 2431억원…전년比 17.4%↑

코웨이는 올해 3분기 영업이익이 2천431억원으로 전년 동기 대비 17.4% 늘었다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출은 1조2천544억원으로 14.0% 증가했다.

올해 3분기까지 누적 매출은 3조6천882억원, 영업이익은 6천970억원으로 전년 동기 대비 각각 15.8%, 13.9% 늘었다.

2025년 3분기 코웨이 국내 사업 매출은 신제품 아이콘 얼음정수기 시리즈 3종의 판매 호조로 전년 동기 대비 12.0% 성장한 7천402억원을 달성했다.

코웨이 2025년 3분기 경영실적 (사진=코웨이)

초소형부터 대용량까지 세분화된 라인업을 구축한 결과 8~9월 얼음정수기 판매량은 전년 동기 대비 약 25% 증가하며 판매 신기록을 세웠다.

코웨이 해외법인의 3분기 매출액은 4천693억원으로 전년 동기 대비 19.9% 증가했다. 주요 법인인 말레이시아 법인의 매출액은 전년 동기 대비 20.0% 상승한 3천521억원을 기록했다.

미국 법인은 전년 동기 대비 7.8% 증가한 575억원, 태국 법인은 전년 동기 대비 28.5% 증가한 418억원의 매출액을 달성하며 지속적인 성장을 이어갔다.

김순태 코웨이 CFO는 "환경가전 주력 제품군의 높은 판매량 확대와 더불어 비렉스 침대·안마의자 등 안정적인 성장이 전체 실적을 견인했다"며 "핵심 사업 경쟁력 제고를 기반으로 미래 성장 동력을 강화해 나가며 국내 및 해외 모두에서 균형적인 성장 모멘텀을 지속해나가겠다"고 말했다.