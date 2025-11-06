코웨이, 비렉스 코지 프레임 출시

코웨이는 모던한 디자인과 쿠션형 헤드보드로 편안한 휴식을 선사하는 '비렉스 코지 프레임'을 출시했다고 6일 밝혔다.

비렉스 코지 프레임은 투 매트리스 타입으로, 모던 인테리어 트렌드에 어울리는 미니멀한 디자인에 다양한 소재와 컬러의 선택을 더해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

사이즈부터 헤드보드, 파운데이션까지 다채로운 조합이 가능해 개인 취향이나 공간 분위기에 맞춰 구성할 수 있다.

코웨이 비렉스 코지 프레임 퓨어아이보리 (사진=코웨이)

코지 프레임은 슈퍼싱글부터 퀸, 킹, 라지킹까지 다양한 사이즈의 라인업을 갖췄다. 헤드보드는 기능성 패브릭 3종 ▲퓨어 아이보리 ▲린넨 베이지 ▲미스티 민트와 고급 인조가죽 소재의 ▲어반 그레이 등 부드러운 뉴트럴 톤의 4가지 색상으로 구성됐다.

파운데이션은 ▲퓨어 아이보리 ▲오트밀 베이지 ▲차콜 그레이 등 3가지 색상으로 구성해 헤드보드와 조합을 통해 원하는 분위기의 침실 공간을 완성한다.

신제품은 프레임 두 개를 나란히 배치하더라도 매트리스 사이 틈이 최소화되도록 설계했다. 단독형·트윈형·연속배치형 등 생활 패턴이나 가족 구성에 따라 다양한 형태로 활용할 수 있다.

관련기사

기능성 패브릭이 적용된 쿠션형 헤드보드는 두 겹의 고밀도 폼과 패딩으로 구성된 3중 구조로 탄탄한 쿠션감과 부드러운 촉감이 특징한다. 생활 발수·방오 기능을 갖춰 오염에 강하고 관리가 용이하다. E0 등급 자재를 사용했다.

신제품은 하부 파운데이션에 스프링이 내장된 투 매트리스 구조로 매트리스를 단단히 받쳐주며 하중을 한 번 더 흡수해 신체를 안정적으로 지지한다. 이를 통해 하중 분산 효과를 극대화했다.