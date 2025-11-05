코웨이, 장기고객 감사 프로모션

종합 가전기업 코웨이는 장기고객을 위해 신제품 재렌탈 시 1년간 렌탈료를 20% 추가 할인해주는 고객 감사 특별 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

프로모션은 기존 장기 가입 고객을 위한 재렌탈 할인 요금제와 중복 적용된다. 재렌탈 요금제란 약정 만기 이후 신제품 렌탈 시 일반 렌탈료보다 약 10~15% 할인된 가격을 적용해주는 코웨이의 장기고객 우대 혜택이다.

코웨이 아이콘 얼음정수기 스탠다드 (사진=코웨이)

행사는 기존 제품 렌탈 약정기간이 끝났거나 일시불 구입 후 1년이 지난 고객을 대상으로 한다. 해당 고객이 신제품을 재렌탈 구매하고 기존 제품을 반납하면 1년간 매월 렌탈료를 20% 할인해준다.

프로모션 적용 신제품은 ▲가정용 얼음정수기 전체 ▲싱글파워 공기청정기 ▲비렉스 모디 매트리스 ▲비렉스 프라임·프라임S 매트리스 ▲비렉스 엘리트 매트리스 ▲비렉스 하이브리드4 매트리스 등이다.

이번 행사는 코웨이 제품을 여러 개 구매할 때 제공되는 동시구매 패키지 할인과 중복 적용된다. 2개 이상 제품을 한번에 렌탈 신청 시 재렌탈 고객은 6% 추가 할인이 주어진다.

코웨이 관계자는 "장기간 변함없이 코웨이 제품을 아껴주신 고객들께 감사의 마음을 전하고자 특별 프로모션을 준비했다"고 말했다.