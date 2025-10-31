코웨이, 비렉스 루네어 매트리스 출시

종합 가전기업 코웨이는 개인별 신체 굴곡에 따라 최적의 편안함을 제공하는 '비렉스(BEREX) 루네어 매트리스'를 출시한다고 31일 밝혔다.

비렉스 루네어 매트리스는 스프링부터 메모리폼까지 인체공학 기술을 정교하게 적용했다. 매트리스 전체에 7존 체압분산 설계를 반영한 게 특징이다.

'AD7 시스템'은 안정적인 수면자세를 유도해 숙면을 돕는다. 신체 하중에 따라 나눈 7개 영역을 다른 경도의 스프링이 맞춤 지지하고 효과적으로 체압을 분산한다.

비렉스 루네어 매트리스 (사진=코웨이)

각각 분리된 형태의 포켓 스프링 배열이 독립적으로 움직여 옆 사람이 뒤척여도 흔들림 없는 수면 환경을 제공한다. 포스코 고강도 경강선을 사용해 탁월한 내구성과 지지력을 확보했다.

상단 유로탑 탑퍼에는 온몸을 고르게 감싸는 고밀도 메모리폼을 탑재해 뛰어난 밀착력과 체중 분산 효과를 발휘한다. 신체 곡선을 따라 7개 구역을 서로 다른 경도로 설계한 '컨투어 7존 폼'을 더했다.

레이온 혼방 자카드 원단을 활용해 터치감도 높였다. 웜 그레이 컬러에 스트라이프와 다이아몬드 패턴을 조합해 클래식한 침실뿐만 아니라, 모던한 공간에도 자연스럽게 어울리는 세련된 분위기를 완성한다.

필요에 따라 다양한 케어서비스를 선택할 수 있다. '토탈케어'를 선택 시 전문 홈케어닥터가 4개월마다 방문해 침대 프레임부터 매트리스까지 위생 관리 서비스를 제공하며, 렌탈 기간 중 1회 탑퍼 교체도 가능하다.

이 밖에도 케어서비스 없이 탑퍼 교체만 이용하거나 제품만 렌탈하는 등 고객의 생활 패턴에 맞춰 다양한 케어서비스를 선택할 수 있다.

관련기사

신제품 및 케어서비스에 대한 자세한 내용은 코웨이닷컴 홈페이지와 전국 코웨이 갤러리, 실시간 코디 매칭 서비스 등을 통해 확인할 수 있다.

코웨이 관계자는 "개개인 몸에 맞는 섬세한 기술력이 중요해졌다"며 "루네어 매트리스는 뛰어난 제품력과 맞춤형 케어서비스를 통해 나에게 꼭 맞는 편안함을 찾는 고객들에게 높은 만족감을 선사할 것"이라고 말했다.