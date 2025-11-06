문체부, 두 번째 ‘함께 만드는 예술정책 이야기’ 개최… 현장 의견 수렴 본격화

문화체육관광부(문체부)는 6일서울 종로구 예술가의 집 다목적홀에서 ‘함께 만드는 예술정책 이야기’ 두 번째 행사를 개최하고, ‘서계동 복합문화공간’ 조성 사업의 추진 경과와 운영 방향에 대해 예술계와 함께 논의했다.

‘함께 만드는 예술정책 이야기’는 예술정책 주요 주제를 중심으로 예술 현장의 다양한 의견을 수렴하기 위해 문체부가 10월 6일부터 두 달간 진행 중인 소통 행사로, 이번이 두 번째 자리다.

문체부는 서울역 인근 서계동 부지에 오는 2030년까지 공연장(4개소), 전시관, 공연전문도서관 등을 갖춘 ‘서계동 복합문화공간’을 조성해, 시민과 예술인이 모두 향유할 수 있는 공연예술 거점을 구축할 계획이다.

이번 행사에서는 사업시행사인 서계문화마당㈜의 박석희 건축가가 공간 구성안을 설명했고, 한국문화관광연구원 차민경 연구위원이 운영 방안 연구용역 결과를 발표했다. 연구 결과는 ▲공연예술계 종사자 대상 의견조사, ▲국내외 운영 사례 비교 분석, ▲공간의 비전과 역할 정립, ▲운영조직 구성 방안, ▲공연·전시 콘텐츠 기획 등으로 구성됐다.

관련기사

특히 발표 이후 자유 토론과 질의응답을 통해, 예술인과 전문가들은 서계동 복합문화공간이 단순한 시설이 아닌, 창작과 실험의 허브로서 기능해야 한다는 데 의견을 모았다. 또한 지속 가능한 운영을 위한 민관 협력체계, 청년 예술인 지원, 지역예술 연계 등 다양한 방안이 제시됐다.

문체부 정책 담당자는 “서계동 복합문화공간이 한국 공연예술의 미래를 선도하는 혁신 플랫폼이 될 수 있도록, 현장의 목소리를 반영한 운영 방안을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 밝혔다.