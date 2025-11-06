콘텐트리중앙, 3분기 영업이익 114억원

콘텐트리중앙은 연결기준 3분기 매출액 2천787억원, 영업이익 114억원을 기록했다고 6일 밝혔다.

SLL은 같은 기간 매출 1천643억원, 영업이익 83억원을 기록했다. 3분기까지 누적 영업이익은 142억 원으로 견고한 흑자 기조를 유지했다. 상각전영업이익(EBITDA)은 전년 동기 대비 117% 증가한 492억 원을 기록했다.

JTBC 금요드라마 재개로 인한 방영 회차 증가와 유통 구조 개선과 플랫폼 다변화에 따른 OTT 리쿱율 향상이 실적 개선의 주요 요인으로 작용했다.

3분기에는 디즈니+ 오리지널 드라마 ‘파인: 촌뜨기들’이 글로벌 TV 톱10에 진입했으며, JTBC 드라마 ‘에스콰이어’, ‘백번의 추억’ 등이 최고 시청률 8% 이상을 기록했다. 금요드라마 ‘착한 사나이’, ‘마이 유스’는 디즈니+, Viu 등을 통해 국내외에서 동시에 공개되며 글로벌 시청자층을 확장했다. SLL은 연말까지 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’, ‘경도를 기다리며’, ‘자백의 대가’ 등 신규 드라마 공개로 흥행 기조를 이어갈 방침이다.

SLL의 미국 레이블 wiip은 프라임 비디오 ‘The Summer I Turned Pretty’ 시즌 3로 글로벌 1위를 기록했고 HBO 맥스 오리지널 ‘TASK’ 시즌 1도 HBO 시리즈 인기작 톱5에 진입했다. wiip 역시 연내 실적 턴어라운드 기대를 높였다.

레이블 스튜디오슬램은 ‘크라임씬 제로’와 ‘저스트 메이크업’으로 예능 흥행을 이어갔다. ‘저스트 메이크업’은 5주 연속 쿠팡플레이 인기작 1위를 기록하며, 커머스 협업 등 IP 연계 부가 사업 확장도 추진 중이다.

관련기사

메가박스중앙은 매출 784억원, 영업이익 27억원을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환에 성공했다. 실적 개선은 특별관 상영 비중이 높은 헐리우드 영화와 애니메이션의 흥행 호조에 힘입은 결과다. 특히 역대 일본 애니메이션 국내 흥행 2위를 기록한 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’은 관람객 증가와 관련 굿즈 판매로 이어지며 3분기 실적을 견인했다. 또한 플러스엠 배급 대행작 ‘얼굴’은 소규모 작품임에도 관객 107만 명, 박스오피스 110억 원을 기록하며 흑자 전환에 기여했다.

플레이타임중앙은 매출액 171억 원, 영업이익 12억 원을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환에 성공했다.