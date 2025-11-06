KFC 손잡은 타코벨, 마곡나루에 두번째 매장 연다

타코벨코리아가 오는 10일 서울 마곡나루역 인근 ‘프라이빗타워’ 1층에 두번째 매장 ‘타코벨 마곡나루점’을 연다.

6일 회사에 따르면 이번 출점은 지난 9월 문을 연 ‘타코벨 더강남’에 이은 2호점으로, 일반 QSR(Quick Service Restaurant) 콘셉트로 운영된다.

매장은 마곡나루역 2번 출구에서 도보 3분 거리에 위치해 있으며, 업무지구 중심부에 자리해 직장인들의 접근성이 높다. 블랙과 우드톤을 중심으로 퍼플 컬러 포인트를 더해 모던하면서도 따뜻한 분위기를 연출했다. 넓은 유리창을 통해 개방감을 높였고, 편안한 공간감을 강조했다.

마곡나루점 매장 전경.(사진=타코벨코리아)

타코벨 마곡나루점에서는 ‘크런치 타코 슈프림’, ‘소프트 타코 슈프림’, ‘비프 멜트 브리또’, ‘크리스피 치킨 브리또’ 등 시그니처 메뉴를 판매한다. 맥주를 함께 제공해 식사뿐 아니라 가벼운 음주도 가능하다. ‘배달의 민족’과 ‘쿠팡이츠’를 통한 딜리버리 서비스도 함께 운영돼 인근 고객은 편리하게 메뉴를 주문할 수 있다.

한종수 KFC 코리아 타코벨 사업 본부장은 “타코벨 마곡나루점은 접근성과 빠른 서비스로 바쁜 일상 속에서도 맛있고 든든한 멕시칸 푸드를 즐길 수 있는 매장”이라며 “강남에 이어 마곡까지 수도권 주요 상권에 매장을 확대해 더 많은 고객들이 합리적인 가격으로 시그니처 메뉴를 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.

KFC 코리아는 지난 4월 얌브랜드와 마스터 프랜차이즈 계약을 체결하고 타코벨의 국내 운영권과 신규 출점 우선권을 확보했다. 9월 ‘타코벨 더강남’에 이어 이번 마곡나루점까지 열며 수도권 중심으로 멕시코 음식의 시장 공략을 강화하고 있다.