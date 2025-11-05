패스트파이브, '마곡권 데이터' 공개…"생활권 오피스 대세"

주거지 접근성이 높은 생활권 오피스 수요가 급증하고 있다는 분석 결과가 나왔다.

5일 패스트파이브가 공개한 마곡 권역 오피스 이용 데이터에 따르면 생활 인프라 기반으로 한 생활권 오피스 확산이 가속하고 있는 것으로 나타났다.

현재 패스트파이브 마곡점과 마곡나루점은 각각 평균 계약기간 321일과 313일을 기록했다. 특히 10인 이하 소규모 기업이 장기적으로 이용하는 경향이 뚜렷했으며, 2년 이상 계약을 유지하는 사례도 많았다.

패스트파이브 마곡나루점. (사진=패스트파이브)

마곡점은 평균 이용 인원 1.7명으로 건축·법률 전문직과 스타트업 중심의 프라이빗 오피스 형태를 갖췄다. 전 호실 개별 냉난방 시스템을 적용해 공간 효율성을 높인 점이 특징이다.

마곡나루점은 공항철도와 5·9호선이 만나는 트리플 역세권에 위치해 교통 접근성이 뛰어나다는 평을 받고 있다. 대기업 계열사와 미디어 관련 기업의 입주 수요가 높고 100인실 규모의 장기 입주도 앞뒀다.

패스트파이브는 이번 데이터를 통해 마곡지구의 '직주근접' 수요가 뚜렷하게 드러났다고 분석했다. 설문 결과 입주 이유로 '주거지 접근성'을 가장 많이 꼽은 것으로 나타났다.

마곡지구는 대단지 주거 단지와 상업시설이 밀집된 지역으로 저렴한 임대료와 풍부한 인프라를 갖췄다. 이로 인해 기존 도심, 강남, 여의도와 새로운 핵심 업무 권역으로 부상하고 있다.

김대일 패스트파이브 대표는 "마곡지구의 높은 이용도와 만족도를 바탕으로 향후 강서권 기업의 든든한 파트너가 될 것"이라며 "지역별 근무 형태와 생활 패턴을 고려한 오피스 전략을 강화하겠다"고 밝혔다.