패스트파이브 ‘파이브스팟’, 누적 이용 70만회 돌파

패스트파이브(대표 김대일)는 라운지 멤버십 서비스 '파이브스팟'이 누적 회원 4만5천 명, 누적 이용 70만 회를 돌파했다고 10일 밝혔다.

특히 2025년 7월 기준 전년 대비 매출 44% 증가라는 성과를 기록하며, 견조한 브랜드 경쟁력을 입증했다.

파이브스팟은 패스트파이브가 운영하는 라운지 멤버십 서비스다. 2021년 6월 출범 당시 34개 지점에서 시작해 2025년 8월 기준 직영 44개 지점과 제휴 199개 지점을 포함 총 243개 지점으로 확대됐다. 무제한 패스, 주말·야간 패스, 시간 패스 등 다양한 상품을 통해 고객은 필요에 따라 전국 어디서나 유연하게 공간을 이용할 수 있으며, 단일 멤버십 기준 국내 최대 규모의 네트워크를 확보했다.

패스트파이브, 파이브스팟 누적 이용 70만 회 돌파

`패스트파이브가 공개한 회원 프로필에 따르면, 파이브스팟 이용자의 70%가 30~40대며, 절반 이상이 프리랜서와 직장인으로 구성됐다. 주요 이용 목적은 '업무(36.8%)', '자기계발(18.7%)', '공부(15.8%)' 순으로 나타났으며, '취업·이직 준비(9.5%)'와 '투잡(8.0%)' 등 다양한 수요도 포함됐다. 회원의 44.7%는 과거 카페에서 주로 작업하던 '카공족'이며, 이는 파이브스팟이 새로운 업무 거점으로 부상했음을 보여준다.

이용자 만족도 역시 높은 수준을 기록했다. 파이브스팟은 공간 만족률 98%, 서비스 만족도 4.9점(5점 만점)을 달성했으며, 지인 추천 의사 또한 92%로 조사돼 높은 브랜드 충성도를 입증했다. 만족 요인으로는 전국 최다 지점을 통한 '접근성(33.3%)'이 1위를 차지했으며, '일하기 좋은 공간 제공(27.5%)'이 2위로 뒤를 이었다. '분위기(15.9%)', '사무기기(13.6%)' 등도 긍정적인 평가를 받았다.

이런 성장을 바탕으로, 파이브스팟은 고객 소통과 브랜드 경험 강화를 위해 '파이브스팟 캐릭터 공모전'을 개최한다. 이번 공모전은 파이브스팟의 브랜드 가치와 서비스를 직관적으로 전달하고, 프리랜서·N잡러·자기계발러 등 주요 고객층의 일상에 공감하는 캐릭터 개발을 목표로 한다. 참가 자격은 국내 거주 누구나 가능하며, 접수 기간은 10월12일까지다. 수상자에게는 최대 100만원의 상금과 70만원 상당 무제한 패스 권이 제공되며, 참가자 전원에게는 10만원 상당의 무제한 패스 7일권이 지급될 예정이다.

김대일 패스트파이브 대표는 "파이브스팟은 견조한 브랜드 지표 성장과 함께 3040 프리랜서 및 직장인의 새로운 업무 거점으로 확고히 자리 잡았다"며 "앞으로도 고객이 전국 어디서나 합리적인 비용으로 집중할 수 있는 환경을 제공하고, 멤버십 서비스의 차별성과 확장을 지속하는 데 주력해 공간 소비 트렌드를 적극 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.