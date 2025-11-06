中 유니트리, 데이터 수집용 '바퀴 휴머노이드' 출시 임박

중국 유니트리가 로봇 학습용 데이터를 수집하기 위한 바퀴 구동식 휴머노이드 로봇 신제품을 곧 공개한다.

새 모델은 양팔 작업 데이터를 실제 환경에서 수집할 수 있는 플랫폼형 로봇이다. 로봇 인공지능(AI) 학습 효율을 높이기 위한 실험용 데이터 수집 장치다.

유니트리 휴머노이드 R1 (사진=유니트리)

업계에 따르면 이 로봇은 단순한 연구용 로봇이 아니라 AI 학습 데이터를 수집·확장하기 위한 전용 휴머노이드 플랫폼으로 설계된다.

바퀴 구동식 하체를 채택해 이동 안정성을 높이고 양팔 작업 동작을 정밀하게 기록해 실세계 조작 데이터를 구축할 전망이다.

로봇이 실제 물리 환경 속에서 데이터를 스스로 생성하며 학습시키는 구조를 구현한다는 계획이다.

유니트리는 하드웨어 중심 로봇 기술을 넘어 '데이터 팩토리' 구축을 추진 중이다.