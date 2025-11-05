[컨콜] 한화솔루션, 美 통관 지연에 AMPC·판매량 하향 조정

미국의 중국산 공급망 규제가 강화되면서 한화솔루션 태양광 사업에도 불똥이 튀었다.

한화솔루션은 5일 올해 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "4분기에는 미국 미 세관의 공급망 점검 등 통관 규제 강화 기조로 통관 지연이 장기화됨에 따라 미국 모듈 공장의 저율 가동 지속과 판매량 감소가 불가피할 것으로 예상된다"며 "신재생에너지 부문 영업이익은 적자 전환을 전망한다"고 밝혔다.

이어 "같은 이유로 4분기 첨단제조생산세액공제(AMPC) 예상 금액도 약 400억원 내외로 3분기 대비 감소할 것으로 예상한다"며 "올해 연간 AMPC 가이던스는 기존 7천억 원에서 4천억원 후반 수준으로, 그리고 판매량 가이던스는 7.5기가와트에서 6기가와트로 하향 조정한다"고 덧붙였다.

한화큐셀 미국 조지아 주 달튼 공장

미국 카터스빌 셀 공장 양산도 미뤄졌다. 한화솔루션은 "시운전 과정에서 공사 중에는 발견되지 않았던 주요 유틸리티 장비의 결함이 확인됐다"며 "4분기 양산 일정이 내년 중으로 미뤄질 전망"이라며 "현재 해당 유틸리티 장비 재활용 또는 신규 발주 등 다양한 방안을 검토 중이며, 정확한 셀 양산 시점은 검토 결과가 나오는 대로 다시 말하겠다"고 밝혔다.